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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۲۵

عضو جبهه مردمی برای آزادی فلسطین:

دیدار مسئولان تشکیلات خودگردان با صهیونیست‌ها خیانتی آشکار است

دیدار مسئولان تشکیلات خودگردان با صهیونیست‌ها خیانتی آشکار است

عضو جبهه مردمی برای آزادی فلسطین با اشاره به دیدار مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین با مسئولان صهیونیست، گفت: این دیدار به مثابه فرود آمدن «خنجر خیانت» بر پیکره مبارزه ملی فلسطینیان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «إیاد عوض الله» عضو کمیته مرکزی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین از دیدار اخیر شماری از اعضای تشکیلات خودگردان فلسطین با مقامات صهیونیست به شدت انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: این دیدار به مثابه فرود آمدن «خنجر خیانت» بر پیکره مبارزه ملی فلسطینیان است.

این مقام فلسطینی گفت: تشکیلات خودگردان فلسطین باید کمیته «ارتباط با جامعه اسرائیلی» را منحل کند، چراکه این کمیته به صورت آشکارا و بدون هیچگونه شرم و خجالتی در مسیر عادی سازی روابط با صهیونیستها گام برمی دارد.

گفتنی است، دیدار اخیر شماری از مسئولان تشکیلات خودگردان با مقامات تل آویو موجی از محکومیت ها علیه آن را در اراضی اشغالی به راه انداخته است.

کد مطلب 4855636

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