۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۴۶

در شمال حلب رخ داد؛

حمله تروریستهای وابسته به ترکیه به روستاهای سوریه

مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه از حمله تروریستهای وابسته به ترکیه به روستاهای شمال حلب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که گروه های وابسته به ترکیه اقدام به گلوله باران روستاهای این کشور می کنند.

این مرکز هم چنین تاکید کرد که نیروهای کُرد در روستاهای مذکور مستقر هستند و تروریستهای وابسته به ترکیه اقدام به گلوله باران این روستاها در شمال حلب کرده اند.

مرکز مذکور پیش از این نیز اعلام کرده بود که نیروهای ترکیه اقدام به حمله به روستاهای سوریه در حلب و ادلب می کنند.

این در حالی است که دولت سوریه بارها اعلام کرده که حضور نظامیان ترکیه در این کشور اشغالگری به شمار می رود.

فاطمه صالحی

