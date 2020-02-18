رهبری انتظار دارند نیروهای مسلح کارهای نو و خلاقانه ارائه دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا در هشتمین همایش مدیران و مسئولان ارتباطات مردمی نیروهای مسلح که به میزبانی نیروی زمینی سپاه در سالن غدیر مجتمع فتح المبین برگزار شد با اشاره به اینکه در رژیم گذشته آمریکایی‌ها در حوزه نظامی دخالت‌های زیادی داشتند، گفت: امروز پس از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی عمده تجهیزات دفاعی جمهوری اسلامی ایران داخلی است.

وی افزود: مقام معظم رهبری از نیروهای مسلح انتظار دارند که کارهای نو و خلاقانه ارائه دهند و یکی از این اقدامات نو و خلاقانه این است که ارتباطات گسترده در سطح نیروهای مسلح وجود داشته باشد.

رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا با تأکید بر اینکه تا زمانی که ما در راه خدا گام برداریم عنایت خداوند متعال پابرجاست، گفت: شهادت شهید سلیمانی مسیر تاریخ جهان را تغییر داد و خداوند با اراده خودش به شهید سلیمانی عزت داد. شهید سلیمانی همیشه مقام معظم رهبری را با انجام کارهای ممتاز در شرایط خوب و خوب‌تر قرار می‌داد و این باید در نیروهای مسلح به عنوان یک الگو در نظر گرفته شود.

سردار شیرازی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره شهید سلیمانی، تاکید کرد: شهید سلیمانی بنا به فرمایش مقام معظم رهبری هم یک فرمانده جنگ آور بود و هم شجاع با تدبیر بود و بهترین تصمیمات را در عرصه نظامی می‌گرفت.

وی با بیان اهمیت لزوم توجه به معیشت کارکنان نیروهای مسلح در ابعاد مختلف از جمله مسکن، خوراک و پوشاک، اظهار داشت: یک نظامی باید هم از نظر سازمانی و هم از نظر معیشتی دغدغه‌ای نداشته باشد تا بتواند در میدان به وظایف خود به خوبی عمل کند.

رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا همچنین اظهار داشت: در خصوص خانه‌های سازمانی هم توصیه می‌شود که به تعداد نیروهای مسلح خانه‌های سازمانی تهیه شود و در این زمینه نحوه استفاده و ساز و کار در اختیار قرار دادن این خانه‌ها بسیار مهم است. در خانه‌های سازمانی باید در نظر داشته باشیم که وعده‌ای که داده می‌شود در زمان لازم به آن عمل شود.

سردار شیرازی با اشاره به لزوم توجه به بازنشستگان به عنوان یکی از تأکیدات جدی فرمانده معظم کل قوا تصریح کرد: توجه به بازنشستگان آئینه کارمندان است و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند باید به عموم نیروهای مسلح اعم از بازنشستگان و ایثارگران توجهی جدی داشته باشیم.