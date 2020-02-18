سرلشکر موسوی از مواضع پدافندی جنوب شرق کشور بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور در بازدید از منطقه پدافند هوایی جنوب شرق کشور، توان رزمی و عملیاتی بخش‌های مختلف گروه کرمان و سایت راداری بم را مورد ارزیابی قرار داد.

وی در این بازدید در جمع کارکنان سایت رادار بم، گفت: حضور کارکنان شجاع، غیور، باسواد و باانگیزه در این منطقه نشان از انگیزه بالا برای دفاع از کشور دارد، چرا که زندگی و خدمت در شرایط دشوار نیاز به آمادگی بالا و انگیزه های معنوی و درونی دارد.

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه پیشرفت‌های نیروی پدافند هوایی در حوزه‌های مختلف جای شکر و قدردانی دارد، تاکید کرد: امروز با استقرار رادارهای بومی و راهبردی در نقاط مختلف کشور پوشش راداری چند لایه داریم و شبکه گسترده رادارها، پست‌های دیده بانی بصری و سایت های شنود الکترونیکی اشراف مناسبی برای شبکه پدافند هوایی کشور ایجاد کرده است.

امیر سرتیپ صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در این بازدید سرلشکر موسوی را همراهی کرد.