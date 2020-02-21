مردم به نظام وفادار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم پالیزگیر ظهر جمعه در ستاد انتخابات حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ملت ایران اسلامی در عرصه‌های مهم سیاسی به ندای رهبری لبیک گفته و نشان داده‌اند به آرمان‌های امام پایبند هستند.

وی با تاکید بر اینکه مردم همیشه پای کار هستند، گفت: شهروندان ساوجبلاغی بدون توجه به سردی هوای پای صندوق‌های رأی حاضر شده و حماسه آفریدند.

به گفته فرماندار ساوجبلاغ نماینده منتخبی که قرار است به مجلس راه پیدا کند باید از اسلام و انقلاب پیروی کرده و در حفظ دستاوردهای نظام بکوشند.

پالیزگیر با بیان اینکه نماینده باید از جنس مردم باشند و برای حل مشکلات تلاش کند، گفت: خوشبختانه میانگین مشارکت سیاسی مردم ساوجبلاغ در دوره دهم مجلس شورای اسلامی ۷۵ درصد بوده است.

وی تعداد واجدین شرایط در حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان را ۲۵۴ هزار نفر اعلام کرد و گفت: تعداد رأی اولی این حوزه انتخابیه نیز هزار و ۶۰۷ نفر است.

به گفته فرماندار ساوجبلاغ ۱۷ کاندیدا در این حوزه انتخابیه به رقابت می‌پردازند.