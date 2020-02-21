مردم برندگان اصلی انتخابات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود محمودی در اجتماع نمازگزاران جمعه شهر کنگان اظهار داشت: حضور مردم لبیک به ندای رهبری و ولی‌فقیه زمان و مراجع عظام تقلید و سپهبد شهید و سیدالشهدای مدافعان حرم حاج قاسم سلیمانی است.

وی افزود: حضور گسترده مردم پای صندوق‌های رأی اعتباری برای نظام و سیلی محکمی به دشمنان نظام و استکبار جهانی به‌ویژه آمریکای جنایتکار و صهیونیست کودک کش است.

محمودی با تقدیر از همه کاندیداها و هوادارانشان که موجب شورونشاط سالم انتخاباتی در دوران تبلیغات شدند به شاخصه‌های یک نماینده شایسته اشاره و عنوان کرد: منتخب مردم بایستی دارای شاخصه‌هایی مانند ایمان، شجاعت، تعهد و تخصص و کارآمدی، وظیفه‌شناسی، وفاداری به امام و رهبری و انقلاب و مردم و دلسوزی داشته باشد.

وی با تبریک نزدیک شدن به ماه رجب و ایام میلاد امام باقر (ع) گفت: ماه رجب فرصتی طلایی برای شستشوی گناهان در دریای غفران الهی و آشنایی بیشتر و عمل به سیره معصومان از جمله شکافنده علوم پیامبران امام محمدباقر (ع) است.

محمودی مردم را برندگان اصلی انتخابات دانست و با توصیه به کاندیدا گفت: امروز روز رقابت و فردا روز رفاقت است، همه باید پیروزی را از آن خدا بدانند و کاندیدایی که برنده نشدند و حامیانشان به منتخب مردم تبریک بگویند و نجابت به خرج دهند.

امام‌جمعه کنگان با تأکید بر لزوم تمکین قانون و پرهیز از هرگونه خلاف قانونی خاطرنشان کرد: اعتراضی هم اگر وجود دارد فقط بایستی از مجرای قانون باشد.