حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزان مشارکت در این دوره از انتخابات و ادعای اصلاح‌طلبان مبنی بر تأثیر رد صلاحیت‌های برخی از کاندیداهای این جناح در این موضوع اظهار داشت: دلیل اصلی کاهش مشارکت در انتخابات، کارنامه اصلاح‌طلبان است.

وی افزود: مجلس دهم، مجلسی بود که اکثر نمایندگان آن اصلاح‌طلب بودند، آنان عملکرد بسیار ضعیفی داشتند و صرفاً برنامه‌های دولت را مورد حمایت قرار می‌دادند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از یکسو، دولت‌های یازدهم و دوازدهم با حمایت اصلاح‌طلبان به پیروزی رسیدند و شعار آنان این بود که «در ۱۰۰ روز مشکلات را حل می‌کنیم»، اما روز به روز وضعیت معیشتی مردم بدتر شد.

سلیمی تصریح کرد: از سوی دیگر، دولت وعده داده بود که سالانه یک میلیون شغل ایجاد می‌کند اما نه تنها به این وعده خود عمل نکرد بلکه به دلیل وضعیت اسفبار اقتصادی، بسیاری از کارخانه‌ها و مراکز تولید هم تعطیل شد؛ بر این اساس مردم از عملکرد اصلاح‌طلبان ناراضی هستند.

وی گفت: این افراد در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، بحث شیوع ویروس کرونا را کاملاً عمدی مطرح کردند درحالی‌که پس از آنکه بحث شیوع ویروس کرونا در چین مطرح شد، همه می‌گفتیم که نباید اجازه داده شود از چین مسافر وارد کشور شود. سوال ما این است که چه کسانی با مقاومت در برابر این مسئله باعث شدند که کرونا وارد کشور شود؟

وی بیان کرد: روزنامه‌ها و سایت‌های آقایان اصلاح‌طلب یک روز مانده به انتخابات مردم را ترساندند که «اگر پای صندوق‌های رأی بروید، کرونا می‌گیرید» که این فضاسازی‌های منفی آنان هم در کاهش مشارکت تأثیرگذار بود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اصلاح‌طلبان به خوبی فهمیده بودند که در میان مردم اقبالی ندارند، به همین دلیل به دنبال آن بودند که اصل انتخابات را زیر سوال ببرند و در نهایت هم راه به جایی نبردند.