به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، گروه بانکی و مالی آیانجی در یادداشتی تحقیقی که در روز دوشنبه منتشر شد اعلام کرد که گسترش سریع ویروس کرونای چین میتواند منجر به ضرر ۱۰۰ میلیارد دلاری آسیا در صنعت توریسم شود.
رابرت کارنل، اقتصاددان ارشد و رئیس تحقیقات بخش آسیا اقیانوسیه ایانجی، میگوید این گروه هلندی پیشبینی کرده است که در سال ۲۰۲۰ چین پذیرای هیچ گردشگر آسیاییای که به این کشور سفر کند نخواهد بود و هیچ گردشگر چینیای هم برای بازدید از کشورهای آسیایی دیگر پرواز نخواهد کرد.
کارنل گفت: البته این پیشبینی ساده سازی شده است اما کاملاً با شرایطی که در آن شیوع بیماری مدتها پس از به اوج رسیدن خود ادامه داشته باشد، مطابقت دارد.
او گفت: محدودیتهای رسمی مسافرتی به کندی برداشته خواهد شد و مسافران زمان زیادی نگران این خواهند بود که آیا مسافرت آنها ایمن است یا خیر.
طبق اعلام «تریدینگ اکانومیکس» درآمد توریسم حدود ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۱۸ را به خود اختصاص داده بود.
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