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۶ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۳۴

از ترس گسترش «کرونا» صورت می گیرد؛

توقف پروازها از کویت به کره جنوبی، تایلند و ایتالیا و بالعکس

توقف پروازها از کویت به کره جنوبی، تایلند و ایتالیا و بالعکس

مسئولان کویتی از توقف پروازها به مقصد کره جنوبی، تایلند و ایتالیا و بالعکس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت، مسئولان این کشور اعلام کردند که پروازهای هوایی از مقصد کره جنوبی، تایلند و ایتالیا به کویت و بالعکس به حالت تعلیق در می آید.

این اقدام مسئولان کویتی در راستای مبارزه با گسترش ویروس کرونا صورت می گیرد.

پیش از این نیز سازمان هواپیمایی کویت اعلام کرده بود که تمامی پروازها از مبداء عراق و بالعکس ممنوع است.

دولت کویت هم چنین به دلیل ثبت موارد ابتلا به ویروس «کرونا» در این کشور، برگزاری جشن‌های روز ملی کویت را تا اطلاع ثانوی لغو کرد.

لازم به ذکر است که تاکنون دست کم ۵ مورد ابتلا به ویروس کرونا در کویت ثبت شده است.

کد مطلب 4862408
فاطمه صالحی

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