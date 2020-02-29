یک مدرس موسیقی دار فانی را وداع گفت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی دلشب از مدرسان پیشکسوت و شناخته شده «تئوری موسیقی و سلفژ» پس از ماه ها مبارزه با بیماری امروز شنبه ۱۰ اسفندماه دار فانی را وداع گفت.

استاد مرتضی دلشب در دهم اسفند سال ۱۳۲۵ در تهران متولد شد. او در سال ۱۳۴۶ از هنرستان موسیقی ملی فارغ‌التحصیل شد. پس از آن در سال ۱۳۴۹ ادامه تحصیلات موسیقی خود را در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران پی گرفت و در سال ۱۳۵۲ مدرک کارشناسی موسیقی را دریافت کرد.

وی از همان سال به تدریس موسیقی مشول شد. او دارای گواهی نامه درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد بود.

از این هنرمند پیشکسوت موسیقی که طی ماه‌های اخیر به‌شدت درگیر بیماری بود در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۵ و در دومین دوره سال نوای موسیقی ایران قدردانی و تندیس «سال نوا» و لوح تقدیر به وی اهداء شد.

مرحوم مرتضی دلشب در مدرسه هنر اداره ارشاد مشهد، دانشگاه علامه طباطبایی مشهد، مرکز موسیقی بین‌المللی وابسته به مرکز آموزش صداوسیما، هنرستان صداوسیما، هنرستان موسیقی دختران و پسران، دانشگاه تربیت معلم، جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی را دارد. وی همچنین مسئول کارگاه موسیقی کودکان و نوجوانان صداوسیما مرکز مشهد (تا سال ۱۳۵۹) و مسئول هماهنگی رادیو تهران (۱۳۶۶) سابقه تدریس داشت، او همچنین سابقه عضویت در اولین دوره کانون مدرسان خانه موسیقی به‌عنوان برنامه‌ریز آموزشی و عضویت در شورای موسیقی وزارت ارشاد (۱۳۷۹–۱۳۸۱) را نیز در کارنامه هنری خود دارد.

عکس کنار خبراز کامیار مینوکده است.