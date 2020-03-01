به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت ناگهانی و تأسف بار وزنه بردار پر افتخار کشورمان، مرحوم سیامند رحمان، تاکید کرد که اراده پولادین و ایمان مخلصانه این پهلوان ملی و ورزشکار لایق و با اخلاق که رکورد جاودانه پاراوزنه برداری جهان و چندین دوره قهرمانی پارالمپیک و پارا آسیایی را در کارنامه درخشان و تحسین برانگیز خود دارد، الهام بخش نسل‌های آینده مردم قهرمان پرور ایران خواهد بود.

متن پیام تسلیت حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت ناگهانی و تأسف بار وزنه بردار پر افتخار کشورمان، مرحوم سیامند رحمان، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

این پهلوان ملی و ورزشکار لایق و با اخلاق که رکورد جاودانه پاراوزنه برداری جهان و چندین دوره قهرمانی پارالمپیک و پارا آسیایی را در کارنامه درخشان و تحسین برانگیز خود دارد و با رکوردهای مقتدرانه خود در میادین ورزشی، بارها موجب غرور یک ملت و به اهتزاز درآمدن پرچم مقدس ایران و طنین افکندن سرود جمهوری اسلامی در سراسر جهان شد، همواره در یادها باقی خواهد ماند و اراده پولادین و ایمان مخلصانه اش الهام بخش نسل‌های آینده مردم قهرمان پرور ایران خواهد بود.

اینجانب این ضایعه را به مردم شریف ایران، جامعه ورزشی و به ویژه تیم ملی وزنه برداری معلولین کشور، مردم شریف و پهلوان پرور استان آذربایجان غربی و خانواده گرامی آن ورزشکار شایسته تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند بزرگ برای ایشان رحمت و مغفرت الهی و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران