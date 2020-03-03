ارائه مجازی دروس در دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، تمامی دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه میتوانند با توجه به شرایط پیشآمده در خصوص کروناویروس و تعطیلی کلاسهای دانشگاههای استان تهران تا سقف ۵۰ درصد کلاسهای نظری را در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه (http://tumsnavid.vums.ac.ir) بهصورت مجازی و غیرهمزمان برگزار کنند و با استفاده از رویکرد یادگیری الکترونیکی ترکیبی از نتایج اثربخش این شیوه آموزشی در حوزه علوم پزشکی بهرهمند شوند.
امکان صددرصدی استفاده از امکانات سامانه یادگیری الکترونیکی نوید در دانشگاه علوم پزشکی تهران محقق شده و تمامی اساتید و دانشجویان این دانشگاه میتوانند با استفاده از نام کاربری و رمز خود در سامانه سیپاد، وارد سامانه نوید دانشگاه به آدرس (http://tumsnavid.vums.ac.ir) شوند و دروس خود را بهصورت مجازی برگزار کنند.
در ابتدا اساتید باید دروس خود را در سامانه نوید فعال سازند و فرایند یاددهی- یادگیری را از طریق درج طرح درس و اهداف دوره و برگزاری منابع و محتوا، مشخص کردن تکالیف، گفتگوها و... در این سامانه انجام دهند.
سپس دانشجویان این امکان را خواهند داشت که دروس را در سامانه مشاهده کنند و فعالیتهای یادگیری خود را در سامانه دنبال کرده و با اساتید و همکلاسیهای خود تعامل داشته باشند.
با توجه به مصوبه اخیر شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران مقرر شده تا سقف ۸ جلسه از ۱۷ جلسه کلاس بهصورت مجازی برگزار شود. توصیه میشود شیوه غالب اجرای کلاس بهصورت مجازی و غیر همزمان و با استفاده از امکانات سامانه نوید باشد.
برای اساتیدی که مایل به برگزاری کلاس مجازی بهصورت آنلاین و همزمان هستند، این امکان از طرف دانشکده مجازی فراهمشده و میتوانند فرایند برگزاری کلاسهای آنلاین را از طریق راهنمای استفاده از کلاسهای آنلاین ویدئویی دانشکده مجازی دانشگاه مطالعه کرده و از تمهیداتی که این دانشکده برای برگزاری کلاسها بهصورت الکترونیکی فراهم کرده استفاده کنند.
اساتید باید نسبت به تعیین بخشهای مربوطه از کتاب مرجع درسی، ارائه محتواهای آموزشی الکترونیکی و ارسال تکالیف از نکات مهم درسی و بازخورد بهموقع به تکالیف و پیگیری مستمر پیشرفت آموزشی دانشجویان اهتمام داشته باشند.
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