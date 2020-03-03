علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل «کارگروه تخصصی آموزشهای الکترونیکی» گفت: کارگروهی با مدیریت دکتر سید علیاکبر صفوی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز تشکیل شده است که ۷ نفر از بهترین متخصصان آموزش الکترونیکی کشور عضو این کارگروه هستند.
وی به هدف از تشکیل «کارگروه تخصصی آموزشهای الکترونیکی» اشاره کرد و افزود: هدف از تشکیل این کارگروه جمع آوری لیست امکانات آموزش الکترونیکی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی است و اینکه دانشگاههایی که میخواهند از آموزش الکترونیکی استفاده کنند ولی زیرساخت لازم را ندارند میتوانند به این کارگروه مراجعه کرده و در صورت امکان از ظرفیت دیگر دانشگاهها استفاده کنند.
اتصال دانشگاههای ضعیف به دانشگاههای برخوردار از امکانات آموزشهای الکترونیکی
معاون آموزشی وزارت علوم افزود: همچنین اگر دانشگاهها در زمینه آموزشهای الکترونیکی با مشکل مواجه شده، سوال یا ابهامی در آموزش الکترونیکی داشته باشند میتوانند از این کارگروه مشاوره بگیرند.
وی تاکید کرد: درواقع ما امیدواریم که این کارگروه به صورت یک محور عمل کرده و دانشگاههای برخوردار از آموزش الکترونیک را به دانشگاههایی که در این زمینه ضعیف بوده و یا امکانات لازم را ندارند، وصل کنند و این دانشگاهها بتوانند از ظرفیت دانشگاههای دارای امکانات استفاده کنند.
تهیه آمار و اطلاعات مربوط به زیرساختهای آموزش الکترونیکی
خاکی صدیق درباره اینکه چند درصد از دانشگاهها دارای زیرساختهای آموزش الکترونیک هستند، افزود: هنوز آمار و درصدی نداشته و در حال جمع آوری اطلاعات هستیم ولی خیلی از دانشگاهها آموزشهای مجازی را شروع کردهاند در برخی از دانشگاهها، بر اساس اعلام خود دانشگاهها، از ۳۰ درصد تا ۶۷ درصد دروس به صورت آموزش الکترونیکی ارائه شده است.
وی ادامه داد: البته الزامی برای برگزاری آموزشهای الکترونیکی نیست چون برخی از دانشگاهها زیرساختهای اجرا را ندارند، ممکن است برخی از اعضای هیئت علمی آمادگی ارائه دروس به صورت آموزش الکترونیکی را نداشته باشند و یا دانشجو دسترسی به آموزش الکترونیکی نداشته باشد.
خاکی صدیق افزود: در حال حاضر اجرای این دوره به دانشگاهها توصیه شده است اما چون آموزش الکترونیک برای شرایط عادی دانشگاهها نیز مناسب است، برگزاری این دوره میتواند برای دانشگاهها فرصت باشد و همه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از نظر دانش و فناوری آموزش الکترونیکی خود را آماده کرده به وضعیت مطلوب برسانند.
احتمال تغییر تقویم آموزشی
معاون آموزشی وزیر علوم درباره اینکه آیا امکان تغییر تقویم آموزشی دانشگاهها وجود دارد گفت: برای اظهار نظر در این مورد هنوز زود است امیدواریم این مبارزه با کرونا موفقیتآمیز باشد و ما بتوانیم سال آینده به صورت عادی کلاسها را برگزار کنیم. در این صورت شاید نیاز به تغییر تقویم آموزشی دانشگاهها نباشد و با کلاس جبرانی، جبران شود.
وی ادامه داد: اما اگر دانشگاهی نتواند جبران کند، احتمال تغییر تقویم دانشگاه مذکور وجود دارد.
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