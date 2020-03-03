هنیه: شهید سلیمانی ناجوانمردانه به دست آمریکا به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس اظهار داشت که راهبرد این جنبش بر ضرورت وحدت فلسطینی استوار است.

«اسماعیل هنیه» در گفتگو با شبکه خبری المیادین گفت: برای دستیابی به یک دیدگاه و رویکرد واحد، امتیازهای زیادی دادیم و چهار گزینه را پیشنهاد کردیم. پیشنهاد اول، برگزاری انتخابات عمومی. پیشنهاد دوم، برگزاری مجلس ملی فلسطین در خارج از رام الله به منظور مشارکت همه گروه‌ها. پیشنهاد سوم، برگزاری کنفرانس ملی فلسطین در قاهره. پیشنهاد چهارم، تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین.

وی همچنین از اعلام آمادگی جنبش حماس برای اجرای هر کدام از این گزینه‌ها که جنبش فتح با آن تعامل مثبت داشته باشد، خبر داد و افزود که از گروه‌های فلسطینی انتظار می‌رود بیش از هر زمان دیگر برای دستیابی به آشتی فلسطینی تلاش کنند و مصر نقش محوری در این خصوص دارد.

هنیه در خصوص سفرش به مسکو اظهار داشت: روسیه با تمام گروه‌های فلسطینی روابط خوبی دارد و قادر به حرکت درآوردن جامعه بین الملل برای حمایت از موضوع فلسطین است.

وی ادامه داد: از برادران فتح انتظار می‌رود که از برخی موضوعات مربوط به ما قبل اوسلو خلاص شوند. نامه جنبش حماس مبنی بر اعلام آمادگی برای میزبانی از هیئت تشکیلات خودگردان در غزه به محمود عباس تحویل داده شد.

اسماعیل هنیه از مخالفت حماس با درخواست آمریکا برای ارتباط با این جنبش خبر داده و گفت: از طریق شبکه المیادین اعلام می‌کنم که واشنگتن سعی بر ارتباط با حماس داشت و ما مخالفت کردیم. ما با هرگونه تماس‌های سری با آمریکا مخالفت کردیم و مهم است که راه سیطره آمریکا بر منطقه را سد کنیم. کشورهایی که از آمریکا آسیب دیده اند باید به ابزارهای ارتباطی مشترک دست یابند و با هم دیدار داشته باشند.

رئیس دفتر سیاسی حماس تاکید کرد: برای ناکام گذاشتن هر تلاشی برای ایجاد تفرقه بین حماس و جهاد اسلامی هوشیار هستیم. تهدیدات متوقف نشده است و مقاومت در غزه شکستی نیست.

اسماعیل هنیه در خصوص ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی به دست تروریست‌های آمریکایی هم تصریح کرد که شهید سلیمانی ناجوانمردانه به دست آمریکا به شهادت رسید.

وی همچنین افزود که شهید سلیمانی نقش محوری در منطقه و محور مقاومت داشت و شرکت هیأتی از حماس در مراسم عزای وی طبیعی بود.