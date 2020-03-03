دستگیری ۷ حفار غیرمجاز در ایلام/ ۲۱ قلم شی تاریخی کشف شد

عبدالمالک شنبهزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان ایلام دارای یک هزار و ۵۰۰ اثر تاریخی است که طی سه ماه اخیر بیش از ۴۷۰ مورد سرکشی و بازدید نظارتی محسوس و غیرمحسوس توسط نیروهای یگان حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی استان انجام شده است.
وی تصریح کرد: از ابتدای دی ماه تاکنون هفت نفر از حفاران غیرمجاز دستگیر و سه دستگاه فلزیاب کشف و ضبط شده است.
شنبه زاده افزود: همچنین در این مدت تعداد ۲۱ قلم اشیای تاریخی در شهرستان ایلام و دیگر شهرستانها از حفاران غیرمجاز کشف و ضبط شده است.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام تصریح کرد: جلوگیری از هشت مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم آثار تاریخی و جلوگیری از ۱۴ مورد حفاریهای غیرمجاز محوطههای آثار تاریخی از دیگر فعالیتهای یگان حفاظت از آثار تاریخی استان در این مدت بوده است.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام گفت: با توجه به وجود آثار تاریخی فراوان در استان ایلام برای تشکیل انجمنهای میراثفرهنگی با هدف نظارت و مراقبت بیشتر از آثار تاریخی اقدام شده است.
وی آثار فرهنگی و تاریخی را شهود تمدن، سند هویت و افتخار ملی دانست و خواستار صیانت از آن توسط همه اقشار مختلف اجتماع شد.
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