موافقت فدراسیون جهانی کانوئینگ برای تعویق رقابتهای انتخابی المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون قایقرانی، پس از شیوع گسترده ویروس کرونا در قاره آسیا علیرضا سهرابیان رئیس فدارسیون قایقرانی ایران طی نامهای به فدراسیون جهانی و کنفدراسیون کانوئینگ آسیا پیشنهاد لغو مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند را داد.
فدراسیون جهانی کانوئینگ نیز امروز طی نامهای به فدراسیون کشورمان از تصمیم جدید خود برای این مسابقات خبر داد و اعلام کرد که رقابتهای قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک آبهای آرام و اسلالوم که قرار بود اوایل فروردین در تایلند برگزار شود یک ماه به تعویق افتاده است.
برهمین اساس مسابقات آبهای آرام، پاراکانو و اسلالوم در اردیبهشت ماه به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد و زمان دقیق آن نیز متعاقباً توسط فدراسیون جهانی کانوئینگ اعلام میشود.
پیش از این فدراسیون جهانی روئینگ نیز رقابتهای انتخابی المپیک در قاره آسیا را یک ماه به تعویق انداخت و از کره جنوبی به سوئیس منتقل کرد.
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