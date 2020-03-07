آخرین وضعیت مرز مهران/گند زدایی و ضد عفونی محوطه تجاری گمرک مهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، روح الله غلامی از ضدعفونی محوطه تجاری و اداری گمرک خبر داد و اظهار داشت: همکاران ما با شعار کرونا را شکست می‌دهیم، صبح امروز با همکاری شهرداری مهران و در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا غرفه‌های تجاری، اماکن اداری و محوطه تجاری گمرکات استان ایلام ضد عفونی و گند زدایی کردند.

وی با بیان اینکه بنابر اعلام کشور عراق و در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا مرز مهران از روز یکشنبه به مدت یک هفته بسته می‌شود، افزود: کشور عراق در روزهای گذشته نیز چنین مکاتباتی مبنی بر بسته شدن مرز را داشته است اما انجام امورات گمرکی از مرز مهران همچنان صورت می‌گیرد و ما در حال رایزنی هستیم تا با اقدامات پیشگیرانه بهداشتی و افزایش کنترل‌های مرزی مانع از بسته شدن یک هفته‌ای مرز شویم.