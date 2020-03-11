به گزارش خبرنگار مهر، رضا اطری که با وجود کسب عنوان پنجمی در رقابتهای جهانی ۲۰۱۹ قزاقستان موفق به کسب سهمیه المپیک شد یکی از سبک وزن های باانگیزه و مدعی کشتی آزاد ایران است. وی که همچون دیگر اردونشینان تیم ملی کشتی آزاد که به دلیل شیوع ویروس کرونا با لغو اردو مجبور به تمرینات انفرادی است به خبرنگار مهر گفت: با توجه به برنامه هایی که کادر فنی برای میادین پیش رو تدوین کرده بود همه چیز به خوبی پیش می رفت و تمرینات تازه به روزهای اوجش رسیده بود، اما شیوع ویروس کرونا همه چیز را تغییر داد.

وی تصریح کرد: البته من هم مثل تمامی اردونشینان تیم ملی با وجود تعطیلی اردو، امید و انگیزه ام را از دست ندادم و مشغول تمرین هستم، چراکه معتقدم باید به هر شکل ممکن در المپیک شرکت کنم. سهمیه وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد ایران برای المپیک را در قزاقستان کسب کردم. هر چند که می توانستم به جای عنوان پنجمی با یک مدال خوشرنگ همراه باشم که متاسفانه قرعه های سخت من باعث ناکامی در کسب مدال شد.

دارنده مدال طلای قهرمانی آسیا اظهار داشت: به خوبی قدر این موقعیت را می دانم و برای حضور در المپیک حتی در شرایط کنونی و لغو اردوها هم تمریناتم را ادامه می دهم. من برای رسیدن به این مرحله زحمات زیادی کشیدم و حالا بعد از کسب سهمیه المپیک قصد دارم در گام بعدی به المپیک بروم به آرزوی بزرگ زندگی ورزشی ام یعنی کسب مدال در این آوردگاه دست یابم.

اطری در پایان در خصوص احتمال برپایی اردو در شرایط قرنطینه در جزیره کیش نیز گفت: من هم اخباری در این خصوص شنیده ام که البته تصمیم نهایی با متولیان ورزش و فدراسیون کشتی است. آنچه مهم است امیدوارم روند تمرینات اردوی تیم ملی دوباره از سر گرفته شود تا ما بتوانیم در این ایام در محیطی مناسب به تمرین بپردازیم. البته بحث شیوع ویروس کرونا بسیار فراگیر شده و بسیاری از کشورها با آن درگیر هستند و حتی احتمال تعویق المپیک هم داده می شود.