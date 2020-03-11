نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت علوم تعیین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه این شورا را برای اجرا به نهادهای مسئول ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد محمدیان به‌عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیئت مرکزی نظارت بر تشکل‌های اسلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شد.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «تعیین نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیئت عالی تجدیدنظر انتظامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» را نیز برای اجرا به نهادهای مسئول ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه محمدعلی کی‌نژاد و محمدرضا مخبردزفولی به عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیئت عالی تجدید نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین شدند.