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۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۲۲:۴۲

در جریان سفر رسمی صورت گرفت؛

دیدار هیأت جهاد اسلامی فلسطین با وزیر خارجه روسیه در مسکو

دیدار هیأت جهاد اسلامی فلسطین با وزیر خارجه روسیه در مسکو

هیأتی به نمایندگی از سازمان جهاد اسلامی فلسطین برای دیدار با مقامات روسی به مسکو سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، هیأتی به نمایندگی از سازمان جهاد اسلامی فلسطین و به ریاست «زیاد نخاله» برای دیدار و مذاکره با مقامات روسی وارد مسکو پایتخت روسیه شد.

گفته شده در این سفر «زیاد نخاله»، دبیرکل سازمان جهاد اسلامی فلسطین با «سرگئی لاوروف»، وزیر امورخارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد.

علاوه بر لاوروف، همچنین «میخائیل بوگدانوف»، قائم مقام وزارت خارجه روسیه نیز با هیئت فلسطینی دیدار کرده است.

بحث بر سر مسئله سرنوشت فلسطین از مهمترین محورهای مذاکرات دو طرف عنوان شده است.

پیش از این نیز، در دوم ماه مارس سال جاری، هیأت دیگری از فلسطین به ریاست اسماعیل هنیه از سازمان مقاومت فلسطینی «جنبش حماس» به روسیه سفر کرد و با مقامات این کشور درباره مسائل فلسطین به بحث و تبادل نظر پرداخته بود.

کد مطلب 4876184

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