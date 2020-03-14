  1. استانها
  2. ایلام
۲۴ اسفند ۱۳۹۸، ۲۱:۵۳

معاون بازرگانی سازمان صمت ایلام:

تعطیلی بازار ایلام کلید خورد

تعطیلی بازار ایلام کلید خورد

ایلام- معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام گفت: فعالیت تمامی مراکز و مجتمع های تجاری استان ایلام تعطیل اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شریفی شامگاه شنبه در گفتگو با رسانه‌های استان اظهار کرد: با توجه به مصوبات ششمین جلسه ستاد استانی مبارزه با بیماری کرونا به ریاست استاندار ایلام تمامی مراکز، پاساژ و مجتمع‌های تجاری که خدمات توزیعی شامل صنوف طلافروشان، پوشاک والبسه فروشان، کیف و کفش فروشان، لوازم خانگی، کافی نت‌ها و صنوفی که در سبد مایحتاج ضروری مردم قرار ندارند تعطیل اعلام شد.

وی افزود این تصمیم به جهت رفاه حال مردم و قطع زنجیره ارتباط انسانی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اتخاذ شده و استفاده حداقلی از ظرفیت نیروی انسانی در مراکز تهیه و توزیع مایحتاج مردم را می‌طلبد.

وی با اشاره به صنوفی که در پنجمین جلسه ستاد تعطیل اعلام شد، خاطرنشان کرد: این مصوبه تمدید و همچنان متصدیان مربوطه از هر گونه فعالیت (صنفی) خودداری کنند.

شریفی ضمن درخواست همکاری کامل اصناف و بازاریان با مصوبات ستاد استانی مبارزه با کرونا، افزود: در صورت عدم رعایت مصوبه فوق، واحد صنفی مربوطه از طریق مراجع نظارتی پلمب خواهد شد.

کد مطلب 4878366

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه