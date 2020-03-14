تعطیلی بازار ایلام کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شریفی شامگاه شنبه در گفتگو با رسانه‌های استان اظهار کرد: با توجه به مصوبات ششمین جلسه ستاد استانی مبارزه با بیماری کرونا به ریاست استاندار ایلام تمامی مراکز، پاساژ و مجتمع‌های تجاری که خدمات توزیعی شامل صنوف طلافروشان، پوشاک والبسه فروشان، کیف و کفش فروشان، لوازم خانگی، کافی نت‌ها و صنوفی که در سبد مایحتاج ضروری مردم قرار ندارند تعطیل اعلام شد.

وی افزود این تصمیم به جهت رفاه حال مردم و قطع زنجیره ارتباط انسانی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اتخاذ شده و استفاده حداقلی از ظرفیت نیروی انسانی در مراکز تهیه و توزیع مایحتاج مردم را می‌طلبد.

وی با اشاره به صنوفی که در پنجمین جلسه ستاد تعطیل اعلام شد، خاطرنشان کرد: این مصوبه تمدید و همچنان متصدیان مربوطه از هر گونه فعالیت (صنفی) خودداری کنند.

شریفی ضمن درخواست همکاری کامل اصناف و بازاریان با مصوبات ستاد استانی مبارزه با کرونا، افزود: در صورت عدم رعایت مصوبه فوق، واحد صنفی مربوطه از طریق مراجع نظارتی پلمب خواهد شد.