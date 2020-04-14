به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با پرداختن به تمامی جنبه‌های ویرایش می‌توان اعتبار متن و مقاله را چندین برابر کرد اما در غیر این صورت تمام تلاش‌هایی که برای تهیه مقاله انجام گرفته به هدر خواهد رفت. بنابراین ویرایش مقاله انگلیسی بسیار مهم است.

هر مقاله‌ای دارای محتوای علمی و آموزشی است و بسیاری از مقالات از نظر علمی با ارزش هستند اما در صورتی که ویرایش مقاله انگلیسی به درستی انجام نشود، آنگاه مقاله آنطور که باید بر روی سردبیر و داور مجله تأثیر مطلوب و ویژه ای نخواهد داشت.

یک مقاله انگلیسی بعد از ترجمه باید به نحو بسیار مطلوبی ویرایش شود و گاه اهمیت ویرایش مقاله انگلیسی نسبت به محتوای اصلی آن بسیار بیشتر است. بنابراین لازم است تا افراد در جهت ویرایش مطالب ترجمه شده اقدام کنند تا مقاله از هر نظر مطلوب باشد و تأثیر خود را بر خواننده بگذارد.

در صورتی که ویرایش مقاله انگلیسی با مشکل مواجه شود، مقاله مورد تأیید قرار نمی‌گیرد و رد می‌شود. در صورت عدم توجه به ویرایش مقاله انگلیسی ممکن است تمام زحماتی که دانشجو و یا پژوهشگر بر روی مقاله انجام داده به هدر رود. بنابراین توصیه می‌شود قبل از سابمیت مقاله جهت ویرایش مقاله انگلیسی اقدام کنید. اهمیت ویرایش مقاله انگلیسی آنقدر مهم است که نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد و گاه با عدم توجه به این مسئله تمام زحماتی که برای آن مقاله علمی کشیده شده است به باد می‌رود.

انواع ویرایش مقاله انگلیسی

و اما در ارتباط با ویرایش مقاله انگلیسی باید به جنبه‌های مختلف آن اشاره کرد، بنابراین ویرایش مقاله انگلیسی از جهات مختلف انجام می‌گیرد تا تمامی مشکلات یک مقاله برطرف شود و مطالب علمی و اعتبار علمی مقاله بالاتر رود و بتوان از آن مقاله در دانشگاه‌ها و یا سایر مراکز علمی استفاده نمود، کار ویرایش مقاله انگلیسی بسیار تخصصی است و فردی که ویرایش مقاله انگلیسی را انجام می‌دهد باید از نظر علمی بسیار باسواد باشد و دانش کافی را برای ویرایش و اصلاح یک مقاله را داشته باشد.

یک متن با ویرایش صحیح ارتباط بهتری با خواننده برقرار خواهد کرد و خواننده تأثیر مطالب را کاملاً احساس خواهد کرد، ممکن است جملات بکار گرفته شده در متن و مقاله انگلیسی بسیار طولانی باشد و این باعث عدم رساندن پیام و مفهوم نوشته به خواننده می‌شود بنابراین با انجام ویرایش یک متن و مقاله می‌توان جملات را کوتاه‌تر و قابل فهم تر کند.

هنگامی که افراد مشغول بررسی ویرایش یک مقاله انگلیسی هستند به متن و مفهوم علمی آن جذب می‌شود و این ممکن است حواس آنها را پرت کند و باعث نپرداختن به برخی از ایرادهای یک مقاله شود، بر همین اساس توصیه می‌شود که ویرایش مقاله انگلیسی توسط دو نفر انجام گیرد تا که خطاهای احتمالی باقی مانده از سوی فرد اول توسط فرد دوم برطرف شود و هیچ گونه مشکلی در زمینه ویرایش مقاله انگلیسی وجود نداشته باشد، این کار را ویراستاری گویند که اهمیت ویراستاری به اندازه ویرایش مقاله انگلیسی بالا است.

لازم به ذکر است که ویرایش مقاله انگلیسی در موارد و انواع مختلفی بررسی می‌شود و پرداختن به آن اهمیت بسیار زیادی دارد و باید توجه شود که تمامی جنبه‌های ویرایش مقاله انگلیسی به درستی و با دقت بالا انجام گیرد.

ویرایش فنی مقاله انگلیسی

در زمینه ویرایش مقالات انگلیسی، باید ابتدا به ویرایش فنی مقاله پرداخت. در ویرایش فنی به مواردی مانند بزرگ و کوچک کردن اندازه قلم خواهند پرداخت، غلط‌های املایی گرفته خواهد شد و متن از نظر ظاهر و شکل یکدست و منسجم خواهد شد.

ویرایش فنی به عبارتی ظاهر و شکل یک مقاله را بررسی خواهد کرد و متن را از نظر ظاهری بهبود خواهد بخشید، پاراگراف بندی و رابطه میان پاراگراف‌ها با استفاده از ویرایش فنی امکان پذیر است و سر و سامان خواهد گرفت.

ظاهر یک نوشته با ویرایش فنی تنظیم می‌شود، رسم الخط یکی از مواردی است که در ویرایش مقالات انگلیسی به کمک ویرایش فنی پاسخ داده می‌شود و با توجه به نوع مقاله تعیین می‌شود.

ویرایش زبانی و ساختاری

یکی دیگر از انواع ویرایش انگلیسی، ویرایش زبانی و ساختاری است که در کنار ویرایش فنی باید انجام گیرد. تنها انجام ویرایش فنی کافی نیست و نمی‌تواند تمام ایرادهای نگارشی مقاله را اصلاح کند، بنابراین پرداختن به ویرایش زبانی در کنار ویرایش فنی ضروری است.

ویرایش مقاله برای بهبود مشکلات نگارشی انجام می‌گیرد. گاه جملات و واژگان صورت و شکل مناسبی ندارند و مفهوم را آنطور که باید منتقل نمی‌کنند و یا گاهی اوقات از تکرار زیاد در جملات استفاده شده است که خواننده را هنگام خواندن مقاله آزار خواهد داد. رفع این مشکلات برای افزایش تأثیر مقاله اهمیت شایانی دارد.

تأثیر یک مقاله زمانی بسیار چشمگیر است که متن روان باشد و از کلمات دشوار و پیچیده در آن استفاده نشود و تا حد امکان از زیاده نویسی و یا استفاده از جملات سنگین و غیر قابل فهم جلوگیری شود، زیرا هر چه یک مطلب روان تر و صریح‌تر بیان شود در ذهن مخاطب راحت تر می‌نشیند و مخاطب بهتر می‌تواند مطلب و مفهوم یک نوشته را درک کند و با آن ارتباط برقرار کند.

صریح‌تر و روانتر شدن یک مطلب و یا مقاله به کمک ویرایش زبانی و یا ساختاری صورت می‌گیرد تا به اعتبار یک مقاله انگلیسی افزوده شود و به زبان خواننده نزدیک تر شود و افراد بیشتری از مقاله بتوانند استفاده مطلوب‌تر داشته باشند.

به طور کلی بعد از نگارش یک مقاله، مشکلات زیادی برطرف می‌شود و بازتاب مقاله بیشتر خواهد شد مانند آیینه‌ای که بعد از پاک کردن، تصویر شما را روشن‌تر و واضح‌تر نشان خواهد داد. اشتباهات نگارشی مانند کاربرد نادرست زمان، بکار بردن افعال یا بکارگیری جملات بلند و سردرگم که ارتباط با خواننده را سخت‌تر می‌کند، به همین خاطر لازم است تا متن ویرایش شود و جمله بندی ها تصحیح شوند.

سایر موارد مهم

یکی از مواردی که حتماً پیش از ارسال مقالات به مجلات باید انجام شود، بررسی سرقت ادبی مقاله است. مقاله‌ای که توسط داوران مورد بررسی قرار بگیرد و سرقت ادبی در آن مشاهده شود، ریجکت خواهد شد. کپی کردن ایده‌های دیگران و عدم استفاده از نام نویسنده مقالات دیگر باعث می‌شود که مقالات شما مورد پذیرش قرار نگیرند. بررسی سرقت ادبی یکی از خدماتی است که لینگالاین در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد تا از تأیید اصالت مقاله خود مطمئن شوند.

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