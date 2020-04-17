تولید فرآورده های نفتی افزایش و از خام فروشی جلوگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در تماس تلفنی با بیژن زنگنه وزیر نفت، اظهارداشت: با توجه به برنامه‌های اقتصادی دولت در یکسال اخیر و تحقق پیشبرد این برنامه‌ها بدون اتکاء بودجه کشور به درآمدهای نفتی که برای نخستین بار در تاریخ کشور تجربه شد، این فرصت بسیار مغتنم فراهم شده تا بتوانیم هر چه بیشتر از خام فروشی نفت نیز فاصله بگیریم.

رئیس جمهور با اشاره به نوسات شدید در بازار جهانی نفت و کاهش بهای آن، گفت: شتاب دادن به برنامه‌های تدوین شده این وزارتخانه برای برای افزایش تولید فراورده‌های نفتی و جلوگیری از خام فروشی، می‌تواند آسیب نوسات شدید بازار جهانی و کاهش بهای نفت را بر اقتصاد نیز به حداقل ممکن برساند.

روحانی سال جاری را سال آماده سازی و بهره برداری از پروژه‌های بزرگ عمرانی و زیربنایی در کشور خواند و از وزیر نفت خواست به گونه‌ای برنامه ریزی کند که پروژه‌های بزرگ نفتی کشور طبق برنامه ریزی و زمانبندی تدوین شده، در موعد مقرر در سال جاری مورد بهره برداری قرار گیرند.

رئیس جمهور افزود: چنانچه در مسیر پیشبرد این برنامه ریزی ها نیز مشکل و مانعی وجود دارد سریعاً این مشکلات به ستادی که برای این منظور در دفتر رئیس جمهور تشکیل شده، ارجاع شود تا هر چه سریع‌تر این موانع احتمالی با همراهی و همکاری برطرف شود.

وزیر نفت نیز در این گفت و گو گزارشی را درباره روند پیشرفت پروژه‌های نفتی، بازار جهانی نفت و تبادلات نفتی با کشورهای جهان ارائه داد.