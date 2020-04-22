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۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۵۷

سخنگوی جنبش جهاد اسلامی:

تأخیر در روند تقویت وحدت فلسطین خدمت به صهیونیستها است

تأخیر در روند تقویت وحدت فلسطین خدمت به صهیونیستها است

سخنگوی جنبش جهاد اسلامی با تاکید بر لزوم تقویت وحدت داخلی در میان فلسطینی ها گفت که نبرد گروه های فلسطینی با توطئه های رژیم صهیونیستی در زمینه های میدانی و سیاسی همچنان در جریان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سوا، «مصعب البریم» سخنگوی جنبش جهاد اسلامی تاکید کرد که مقاومت فلسطین در مبارزه مداوم با دشمن صهیونیستی بسر می برد و نبرد ما با پروژه های صهیونیستها در زمینه های میدانی و سیاسی در جریان است.

وی تاکید کرد: گزینه ملی فلسطین در مبارزه با اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی و بلعیده شدن کرانه باختری توسط این رژیم نیازمند بازگرداندن اتحاد ملی و تقویت روابط ملی است.

البریم به توافق اخیر میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی و بنی گانتز رقیب سیاسی وی بر سر تشکیل کابینه جدید واکنش نشان داده و تاکید کرد که این مسأله چالش جدیدی در برابر مردم فلسطین ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: ما صاحبان حق هستیم و مسأله نخست برای ما اتحاد است. دشمن ما هیچ حقی در سرزمین و در خصوص مقدسات ما ندارد. تأخیر در بازگرداندن اتحاد در واقع خدمت به صهیونیستها است.

کد مطلب 4906827
فاطمه صالحی

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