جزئیات کامل برگزاری بازار آنلاین جشنواره فیلم کن اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، جشنواره بینالمللی فیلم کن جهت حمایت از فعالان حرفهای عرصه سینما، بازار فیلم خود را با عنوان اصلی Marché du Film از تاریخ ۲۲ تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۰ مصادف با ۲ تا ۶ تیر ۱۳۹۹ به شکل آنلاین برگزار میکند.
در روزهای سخت شیوع کرونا در سراسر دنیا و چشماندازهای شکننده برای حیات آینده سینما، جشنواره کن تحت هیچ شرایطی حاضر به ترک زمین بازی نیست. تیری فرمو، دبیر هنری جشنواره فیلم کن اعلام کرد: هیچکس نمیداند در نیمه دوم سال چه اتفاقی میافتد و آیا میتوان رویداد اصلی جشنواره را در سال ۲۰۲۰ برگزار کرد یا خیر؟ بنابراین کن تصمیم گرفته است تا خود را با اتفاقات این سال عجیب و غریب وفق دهد.
نخستین اقدام در این زمینه ایجاد بازار فیلم آنلاین است که توسط ژروم پایلارد - مدیر اجرایی بازار فیلم کن- راهاندازی شده است. وی گفته است که این نوع از بازار آنلاین فیلم بعد از گفتگو و مشورت با بسیاری از فعالان حرفهای عرصه سینما در سراسر جهان ایجاد شده است.
بازار آنلاین فیلم تلاش دارد تا با ایجاد بخشهای مختلف از جمله جلسات آنلاین، تجربه حضور زنده و واقعی در بازار را برای مخاطبان خود رقم زند. این نوع از بازار، راهکار خلاقانهای است تا همچنان حلقه ارتباطی بین فعالان حرفهای عرصه سینما با یکدیگر حفظ شود.
بر اساس اعلام «ژروم پایلارد»، طبق نظر سنجی که میان توزیعکنندگان فیلم انجام شده، حدود ۸۰ درصد آنها موافق با برگزاری بازار فیلم کن به شکل آنلاین بودهاند و ۶۶ درصد آنها آمادگی و ظرفیت خرید پروژههای فیلمهای تکمیل شده و یا در مرحله پُست-پروداکشن (پس از تولید) و همچنین آثار نوشتاری را دارند.
به گفته مدیر اجرایی بازار فیلم کن بخش آنلاین بازار جایگزین وجه فیزیکی آن نمیشود اما تلاش میشود تا حداقل بخشی از آن به شکل آنلاین بازآفرینی شود. این بازار با ارائه یک بستر حرفهای و کارآمد شرایط را برای نمایش فیلمها، خرید فیلمها، تأمین مالی پروژهها و ملاقات شرکتکنندگان با یکدیگر در فضای آنلاین فراهم میکند و همچنین در حال آزمایش مدل بازار آنلاین فیلم برای تمام فعالان حرفهای عرصه سینما که زمان یا امکان حضور در کن را ندارند است.
بر اساس این خبر، جزئیات برپایی بازار آنلاین فیلم کن به شرح زیر است:
۱- ایجاد غرفههای مجازی برای فروشندگان فیلم: تمام کمپانیهای فروش فیلم، قادر خواهند بود تا به شکل آنلاین با خریداران خود ارتباط برقرار کنند و نمونه فیلمها و پروژههای جدید خود را در یک فضای اختصاصی آنلاین به نمایش بگذارند. این غرفهها دقیقاً معادل دیجیتال غرفههای فیزیکی در بازار فیلم کن است.
۲- ایجاد غرفههای مجازی برای نهادها و سازمانهای سینمایی: نهادهای سینمایی از سراسر جهان میتوانند جلسات خود را به شکل آنلاین و در یک فضای ویژه جهت معرفی ظرفیتهای سینمای ملی و همچنین حمایت از تهیهکنندگان جهت تولید پروژههایی با مضامین مورد نظر خود برگزار کنند.
۳- برگزاری جلسات ویدئویی: تمام شرکتکنندگان میتوانند از طریق اپلیکیشنهای طراحی شده توسط بازار فیلم کن، درخواست خود را جهت تنظیم وقت ملاقات و انجام تماس تصویری با افراد مد نظر خود ساماندهی کنند.
۴- نمایش آنلاین فیلمها: جهت تماشای فیلمهای تکمیل شده و فیلمهایی که در مرحله پس از تولید قرار دارند و همچنین ارائه نمونههای تصویری کمپانیها جهت انجام پروژههای آتی، حدود ۱۵ سینمای مجازی طراحی شده که با زمان بندی مشخص اجازه تماشا و مذاکره را به افراد میدهد. این پلتفرم تحت فناوری سیناندو آماده شده و ضریب امنیتی بسیار بالایی دارد. سیناندو اولین پلتفرمی است که در سال ۲۰۰۳ میلادی و در بازار فیلم کن ایجاد شد تا به عنوان یک هدایتگر منحصر به فرد در زمینه تقویت عرصه سینما عمل کند. این پلتفرم شامل اطلاعات سینماگران، پروژههای در حال تولید سینمایی، فیلمهای تکمیل شده و ... است.
۵- برنامهها و کنفرانسها:
تمام برنامهها و کنفرانسهای بخشهای مختلف جشنواره فیلم کن از جمله:
Cannes Docs, Cannes Next, Producers Network, Goes to Cannes Frontières or Fantastic ۷ به فضای دیجیتال منتقل شده است. این فضا فرصتی برابر برای تمام تهیهکنندگان، ایدهپردازان، کمپانیهای فیلم و ... فراهم میسازد تا پروژهها و برنامههای آینده خود را ارائه دهند.
همچنین این بخش شامل برگزاری جلسات میان آهنگسازان، تهیهکنندگان، ناشران کتاب خواهد بود. بخش Cannes XR که حامی بزرگ صنایع و سرگرمیهای خلاق است، پروژههای خود را در محیطی خاص ارائه میدهد که میتوان با هدستهای VR آن را تماشا کرد.
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