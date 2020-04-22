لزوم استمرار نظارت بر تولید و قیمت گذاری اقلام بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان در نشست ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران که با حضور علیرضا زالی فرمانده ستاد، انوشیروان بندپی استاندار تهران، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و دیگر اعضای ستاد در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با تبریک هفته سلامت به مدافعان سلامت کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور از روزهای ابتدایی شیوع بیماری کرونا در چین وارد صحنه شد و موضوعات مختلفی مانند نصب دوربین‌های حرارتی و تب‌سنج در مبادی ورودی کشور مانند فرودگاه‌ها را پیگیری کرد. بعد از آن ستادی را در مرکز و در همه استان‌ها تشکیل داده و همکاران ما در سازمان بازرسی، شبانه‌روز در کنار مدافعان سلامت و با هدف کمک و پیگیری در جهت رفع مشکلات و موانعی که وجود داشت، حضور پیدا کردند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: لازم می‌دانم از همه عزیزان و مدافعان سلامت به لحاظ تلاش‌های بی‌وقفه و شبانه‌روزی که در دوره مقابله با کرونا انجام داده‌اند و انجام می‌دهند و بعضاً بخش بسیار ناچیزی از تلاش‌هایشان در صداوسیما و فضای مجازی به تصویر کشیده می‌شود، تشکر نمایم. گاهی شاهدیم پزشک و اعضای کادر درمانی ۴۰ روز به دور از خانه و خانواده خود برای حفاظت و دفاع از سلامت مردم همچنان در سنگر خدمت باقی‌مانده که یادآور دوران دفاع مقدس است. شاهد بودیم در دوران دفاع مقدس چه فضایی در کشور ایجادشده بود و همین هماهنگی، همراهی و نهضت ملی و مشارکت جدی مردم باعث پیروزی ما در جنگ تحمیلی شد و امروز این همدلی و همراهی و هماهنگی مثال‌زدنی در کشور در عرصه مبارزه با این ویروس منحوس یادآور آن دوران مقدس است. واقعاً باید به این حجم از ایثارگری و فداکاری و جدیت بخش سلامت و همه بخش‌های نظام مانند نیروهای مسلح، ستاد اجرایی فرامین رهبری و سایر نهادها که با همه وجود اولویت اول خود را سلامت مردم قرار داده‌اند، تبریک گفت.

وی با اشاره به عدم برگزاری رژه روز ارتش گفت: امسال شاهد بودیم رژه هر ساله ارتش جمهوری اسلامی ایران به رژه خدمت به‌سلامت کشور تبدیل شد که نمونه و نمادهای ارزشی برگرفته از تربیت اسلامی، انسانی و فرهنگ ایران اسلامی است. امروز در کشورهای دیگر که ادعای تمدن می‌کنند شاهد سرقت بین‌المللی اقلام پزشکی هستیم و همچنین در برخی از کشورهای اروپایی نوعی آشفتگی و بهم ریختگی در کنترل این بیماری را شاهدیم که نشان‌دهنده ضعف دولت‌های این کشورها در مدیریت مقابله با کرونا است ولی ایران در کمترین زمان و بعد از چند روز از این بحران توانست آن را کنترل و مدیریت کند. هر چند هنوز مشکل وجود دارد؛ اما اینکه همه پای کار آمده‌اند و در شرایط کنونی می‌دانیم وضعیت کشور چگونه است و چطور می‌توانیم این بیماری را کنترل کنیم مهم است.

درویشیان با اشاره به نکات مطرح‌شده توسط اعضای ستاد و نیز درخواست‌ها برای پیگیری توسط سازمان بازرسی کل کشور گفت: نکاتی که دوستان فرموده‌اند را یادداشت کرده‌ام. برخی از این نکات را پیش‌تر در قالب گزارش‌های بازرسی استان تهران به ریاست قوه قضائیه و به مسئولان ذی‌ربط مانند رئیس‌جمهور و وزرا منعکس کرده‌ایم و همچنان در حال پیگیری هستیم. لازم است به مصوبات ستاد مقابله با کرونا در استان تهران و ستادهای استانی در ستاد ملی توجه شود. به دلیل اشراف اعضای ستاد مقابله با کرونا در استان تهران نسبت به معضلات و راهکارهایی که متناسب با استان تهران و به‌ویژه شهر تهران با ویژگی منحصر به فردش هست، حتماً باید تصمیمات آن مد نظر ستاد ملی کرونا قرار بگیرد. بنده نیز ضرورت حضور رئیس ستاد کرونا استان تهران و استاندار تهران در جلسات ستاد ملی کرونا را تأیید می‌کنم و پیشنهاد اجرایی آن را ارائه و حتماً پیگیری می‌کنیم.

وی با تأکید بر نظارت بر اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی گفت: متأسفانه شاهد عدم استفاده از ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی در برخی معابر و مراکز تردد توسط مردم هستیم که نشان‌دهنده بی‌توجهی به هشدارها و عدم نظارت بر اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی و هوشمند است. تصمیماتی که به خاطر مباحث معیشتی و اقتصادی گرفته می‌شود، لازم است اما در کنار آن القای کاهش خطر ابتلا یا از بین رفتن این ویروس صدمه خواهد زد و این باور را در مردم بیشتر و تشدید می‌کند که بحران خاتمه یافته است و ممکن است در آینده با یک موج جهشی نسبت به ابتلا به این بیماری مواجه شویم؛ بنابراین تأکید سازمان بازرسی در گزارش‌ها و پیشنهاداتش رعایت فاصله‌گذاری تا قطع زنجیره این بیماری است. چرا که اگر این اتفاق نیفتد، حتماً یکی از آسیب‌های طولانی شدن بحران کرونا، ظهور و بروز آسیب‌هایی است که در اوایل بحران وجود نداشت از جمله خستگی کادر درمانی و فرسودگی تجهیزات پزشکی مانند دستگاه‌های اسکن به سبب فراوانی استفاده از آن‌ها برای درمان بیماری کرونا و … است؛ بنابراین اگر فاصله‌گذاری به‌خوبی و آن‌گونه که از نظر شیوه‌نامه‌های علمی بیان‌شده، رعایت نشود، آثار منفی را به دنبال خواهد داشت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: معتقدیم گر چه باید به مباحث اقتصادی و معیشتی و آسیب‌های ناشی از این ویروس توجه کرد، اما اولویت اول باید سلامت مردم باشد؛ بنابراین اگر تعارضی بین سلامت و معیشت باشد، اولویت با سلامت است که در سخنان رئیس‌جمهور محترم نیز مورد تأکید قرار گرفته است. همان‌طور که یک بیمار حاضر است همه زندگی خود را بدهد تا درمان شود، باید در مرحله اجرا به این موضوع توجه شود و در حد شعار باقی نماند و در عمل اقدامی نکنیم که به سلامت جامعه صدمه بزند.

وی با تأکید بر تأمین اقلام بهداشتی موردنیاز به‌ویژه برای کادر درمانی گفت: در مقطعی از نزدیک شاهد بودم که بعضاً در ۱۲ ساعت شیفت کاری، به اندازه لازم گان و ماسک در اختیار کادر درمان قرار نمی‌گرفت که اصلاً مطلوب نبود. البته الآن وضعیت بهتر شده است ولی باید بیشتر به این موضوع توجه داشت. تأمین اقلام بهداشتی موردنیاز مردم هم نکته بعدی است که باید مد نظر باشد. اینکه ترددها آزاد باشد و فعالیت بازارها و صنوف کم ریسک آغاز شود، باید درباره تأمین اقلام بهداشتی مانند ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی آنان و حتی ادارات توجه شود. بخشی از مردم امکان تأمین این اقلام را ندارند و باید در تصمیمات استان و ستاد ملی به این موضوع توجه شود.

درویشیان خاطرنشان کرد: ما معتقدیم باید نظارت سازمان بازرسی و نظارت بخش‌های نظارتی بر تولید، توزیع و قیمت‌گذاری اقلام بهداشتی استمرار داشته باشد تا در این اوضاع شاهد کاسبان بحران کرونا نباشیم. در جلسه هم یکی از اعضا اشاره کردند که در اوایل شیوع این بیماری، برخی رؤسای بیمارستان‌ها اقلام بهداشتی موردنیاز خود را کف بازار آزاد و با قیمت گزاف تهیه می‌کردند. یکی از مأموریت‌های ما در همه استان‌ها نظارت بر قیمت‌گذاری و توزیع عادلانه اقلام بهداشتی موردنیاز است. اجرای برنامه‌های حمایتی برای افراد آسیب‌پذیر از کرونا باید ادامه پیدا کند و اقدامات یا تصمیماتی که در حوزه مالیات، بیمه، تعویق تسهیلات گرفته می‌شود حتماً در اجرا دنبال شود. سازمان بازرسی در حیطه وظایف خود این موضوع را پیگیری می‌کند.

وی یکی از نیازهای امروز را تدوین شیوه‌نامه‌های مربوط به ورود ایرانیان خارج از کشور دانست و گفت: شیوه‌نامه‌های ابلاغی نیز نیازمند نظارت است که به‌طور کامل اجرا شود.

درویشیان با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده در جلسه گفت: راهکار اجرایی این پیشنهادها به‌صورت مکتوب از طریق ستاد مقابله با کرونا تهران به سازمان بازرسی منعکس شود تا پیگیری کنیم.

وی با تأکید بر پرداخت بهره‌وری و مطالبات کادر درمانی کشور گفت: تقاضا می‌کنم هر چه سریع‌تر به‌ویژه در هفته سلامت برای این موضوع تمهیدی اندیشیده شود تا در هفته سلامت، بخشی از پرداخت‌ها و مطالبات کادر درمانی انجام شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اهمیت شرایط کشور در دوران پساکرونا گفت: باید حین این بحران تصمیمات جدی و عملیاتی بگیریم و همه ظرفیت و توان کشور را به میدان بیاوریم و نگوییم برخی ظرفیت‌ها برای روز مبادا است. چراکه امروز روز مبادا است و شاید بعداً این فرصت پیش نیاید و این فضا برای این تصمیمات فراهم نباشد. همچنین با توجه به وجود برخی احتمالات مبنی بر مواجه‌شدن با موج دوم بیماری در پاییز، پیش‌بینی و آمادگی لازم برای آن شرایط فراهم شود. ما آمادگی داریم به‌عنوان دستگاه نظارتی نظارت کنیم تا تصمیمات اتخاذشده، اجرایی شود.

در ابتدای این نشست دکتر زالی رئیس ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا و انوشیروان بندپی استاندار تهران به بیان پیشنهادها و نقطه نظرات خود پرداختند.

دکتر زالی در بخشی از سخنان خود درباره نقش سازمان بازرسی در ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت: سازمان بازرسی یکی از راه‌های ارتباطی مؤثر ستاد با قوه قضائیه است و نقش بی‌بدیلی در شرایط بحرانی کنونی دارد. از حمایت و راهنمایی‌های بازرسی کل کشور تشکر می‌کنم. حضور بازرس کل استان تهران در مجموعه ستاد تهران کمک شایان توجه‌ای در زمینه راهنمایی و بحث‌های نظارتی در مجموعه ستاد داشته است.

در این نشست ابراهیم شاهرخیان رئیس منطقه یک و بازرس کل استان تهران و سید محمد سعید نوربخش معاون بازرسی امور بهداشت و درمان نیز حضور داشتند.