تظاهرات هزاران نفر در فلسطین اشغالی علیه کابینه ائتلافی اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، چندین هزار تن از ساکنان سرزمین‌های اشغالی علیه توافقنامه تشکیل کابینه‌ای ائتلافی که بر اساس آن، «بنیامین نتانیاهو» همچنان در سمت نخست وزیر رژیم صهیونیستی باقی بماند، تظاهرات کردند.

نکته شایان توجه آن است که ابقای نتانیاهو در سمت نخست وزیری رژیم صهیونیستی در حالی صورت می‌گیرد که وی به زودی به اتهام فساد محاکمه می‌شود.

معترضان معتقدند توافقنامه تشکیل کابینه ائتلافی که به نتانیاهو قدرت و اختیار عزل و نصب قضات و مقامات قضائی را می بخشد، «دموکراسی را درهم شکسته» و نتانیاهو را از مشکلات و دردسرهای حقوقی خود نجات می‌دهد.

لازم به ذکر است که نتانیاهو ماه میلادی آینده به جرم فساد، خیانت در امانت و دریافت رشوه محاکمه می‌شود. این در حال است که وی تاکنون تمام این اتهامات را رد کرده است.

گفتنی است که نتانیاهو و «بنی گانتز» فرمانده پیشین ارتش اسرائیل و رهبر کنونی حزب ائتلافی آبی و سفید دوشنبه گذشته پس از هفته‌ها مذاکره یک توافقنامه تقسیم قدرت را امضا کردند.