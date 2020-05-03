به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، یک منبع آگاه خبر داد که با کنسل شدن سفارشات تولید هواپیما و زمین‌گیر شدن هواپیماهای ایرلاین‌های به علت پاندمی کرونا، شرکت انگلیسی رولز رویس که تولیدکننده موتورهای این هواپیماهاست، در نظر دارد ۱۵ درصد از نیروی کار خود را اخراج کند.

این منبع آگاه گفت که حجم این اخراج‌ها توسط مدیران داخلی شرکت مورد اشاره قرار گرفته اما هنوز قطعی نشده است و مذاکرات زیادی هنوز باید در این مورد انجام شود.

موتورهای این شرکت هواپیماهای پهن‌پیکر ایرباس و بوئینگ را به پرواز در می‌آورد و بر اساس تعداد ساعت‌های پرواز این موتورها، ایرلاین‌ها به رولز رویس هزینه پرداخت می‌کنند.

فایننشال تایمز پیش از این گزارش داده بود که رولز رویس در نظر دارد ۸۰۰۰ نفر از ۵۲۰۰۰ نفر نیروی کار خود را اخراج کند. به این ترتیب این حتی بزرگ‌تر از تعدیل نیروی این شرکت در زمان حادثه ۱۱ سپتامبر خواهد بود. با بحران به وجود آمده پس از آن حادثه رولز رویس ۵۰۰۰ نفر از نیروهای خود را کنار گذاشت. طبق گزارش این نشریه تا انتهای ماه می رقم دقیق و نهایی این تعدیل نیرو اعلام خواهد شد.

وارن ایست، مدیرعامل شرکت رولز رویس، در ماه آوریل گفت: رولز رویس به دنبال کم کردن هزینه‌های شرکت است که این شامل کاهش ۱۰ درصدی دستمزدهای کارکنان شرکت می‌شود.