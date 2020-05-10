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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۴۹

برای همه کشورها؛

سازمان بهداشت جهانی اپلیکیشن کرونا می سازد

سازمان بهداشت جهانی اپلیکیشن کرونا می سازد

سازمان جهانی بهداشت قصد دارد اپلیکیشن ردیابی کووید۱۹ و علائم آن را برای کشورهای جهان توسعه دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بسیاری از کشورها اپلیکیشن هایی برای ردیابی کووید ۱۹ و علائم آن توسعه داده اند. اما سازمان جهانی بهداشت تصمیم دارد به کشورهایی که هنوز نرم افزار ردیابی مخصوص خود را نساخته اند، کمک کند. 

در همین راستا برناردو ماریانو از سازمان جهانی بهداشت در یک مصاحبه اعلام کرده این سازمان تصمیم دارد در ماه می یک اپلیکیشن ارزیابی علائم ویروس کرونا عرضه کند. هر کشوری می تواند نسخه شخصی سازی شده خود از اپلیکیشن را عرضه کند اما این نسخه به کشورهایی کمک می کند که هیچ اپلیکیشنی توسعه نداده اند.

همچنین این سازمان سعی دارد قابلیت ردیابی تماس افراد را نیز اضافه کند و برای این منظور با اپل و گوگل مذاکره کرده تا از فناوری ردیابی آنها استفاده کند. 

توسعه اپلیکیشنی توسط سازمان جهانی بهداشت بهتر می تواند به مردم اطلاع رسانی کند. از سوی دیگر فرایند گسترده ردیابی تماس برای احیای فعالیت های اجتماعی پس از قرنطینه بسیار حیاتی است. همچنین می تواند به طور دقیق تر گسترش ویروس را ردیابی کند.

کد مطلب 4921516
شیوا سعیدی

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