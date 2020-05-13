به گزارش خبرنگار مهر، پس از شیوع ویروس کرونا برای چندمین بار جلسه هم‌اندیشی با فعالان بخش خصوصی گردشگری به ریاست وزیر میراث‌فرهنگی به‌منظور بررسی راهکارها برای ارائه رونق صنعت گردشگری در پساکرونا و رفع مشکلات به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا برای تأسیسات گردشگری برگزار شد جلساتی که بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری مشکلاتشان را با این وزارتخانه در میان گذاشتند و خواستار ارائه راهکارها و برخی تمهیدات شدند.

هر چند که پیشنهادات آنها تا حدی اجرایی نشد ولی پیشنهاداتی هم که از سوی متولیان دولتی به آنها داده شده بود نیز به کارشان نیامد. یکی از این پیشنهادات امهال سه ماهه تسهیلات بانکی، مالیات، درصد حق بیمه کارفرمایان، قبوض حامل‌های انرژی بود که هیچکدام هنوز اجرایی نشده است. چرا که به عنوان مثال هتل‌های استان خراسان رضوی اخطار گرفته‌اند که اگر زودتر قبوض خود را پرداخت نکنند، پلمب می‌شوند.

روز گذشته باز هم جلسه هم‌اندیشی با وزیر میراث فرهنگی برگزار شد و دو طرف صحبت‌های خود و گلایه‌هایشان را مطرح کردند از جمله اینکه بخش خصوصی وام ۱۲ درصدی دولت را نمی‌پذیرند چرا که آنها را بیشتر مقروض می‌کند و بهره ۱۲ درصدی نیز برای آنها مقرون به صرفه نیست.

در این جلسه علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی نقبی به این موضوع زد و گفت: موضوع اقتصادی کرونا و حمایت‌هایی که قرار است دولت انجام دهد در قالب بسته ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دیده شده است، از این میزان ۲۵ هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت برای خرید تجهیزات پزشکی و مبارزه با ویروس کرونا، ۸ هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و سایر مبالغ در قالب ارائه تسهیلات در نظر گرفته شده است. از ۴۶ رسته‌ای که به دلیل شیوع ویروس کرونا آسیب اقتصادی دیدند، ۱۱ رسته مورد تأیید دولت برای حمایت قرار گرفت که سه رسته آن مربوط به فعالان بخش گردشگری، صنایع‌دستی و تأسیسات گردشگری بود. در جلسه‌ای که روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۹ با دکتر جهانگیری داشتم و نماینده بانک مرکزی نیز در آن حضور داشت از پرداخت نشدن این تسهیلات گله کردم.

مونسان نتیجه صحبت‌هایش با نماینده بانک مرکزی را این‌طور اعلام کرد که آئین‌نامه پرداخت تسهیلات ۲۳ اردیبهشت به بانک‌ها ابلاغ شده و پرداخت‌ها برای افرادی که در سامانه کارا ثبت‌نام کردند، به‌زودی انجام می‌شود.

ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی نیز در این نشست درباره خط اعتباری سفر برای خانواده‌ها خبر داد و گفت: به دنبال بسته تشویقی هستیم و به شکل شفاهی از دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری قول گرفتیم تا یک خط اعتباری سفر بعد از کرونا در اختیار خانواده‌ها قرار دهند البته این بسته هنوز مصوب نشده است. در گام سوم وارد بازگشایی تدریجی سفرها برای سفرهای کاری و اضطراری شدیم.