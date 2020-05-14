فرمانده نیروی زمینی سپاه به سرلشکر موسوی تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه به مناسبت شهادت جمعی از دریادلان نیروی دریایی ارتش پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام او خطاب به فرمانده کل ارتش به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی هم برای نیروهای مسلح و هم برای کشور مایه آبرو و عزّت بوده و یاد شهدای این نیرو همواره در تاریخ این کشور ماندگار خواهد بود. (فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی)

امیرسرلشکر سیّد عبدالرحیم موسوی

فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

شهادت جمعی از دریادلان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حین انجام وظیفه و تمرینات خطیر آمادگی های دفاعی در منطقه مأموریتی دریای عمان را به محضر مبارک فرمانده معظم کل قوا(مدظله العالی)، جناب عالی و سایر فرماندهان عزیز، بویژه فرماندهان محترم نیروی دریایی قهرمان ارتش و به خصوص خانواده معظّم شهدای سرافراز حادثه ناوچه کنارک تبریک وتسلیت عرض نموده، سلامتی، شکیبایی و توفیق روز افزون بازماندگان و همرزمان ایشان و عافیت عاجل مجروحین عزیز حادثه را از پیشگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.

سرتیپ پاسدار محمّد پاکپور

فرمانده نیروی زمینی سپاه