علی حسین‌زاده خواننده و آهنگساز که طی سال‌های گذشته در عرصه میکس و مستر آلبوم‌های مختلفی حضور داشته در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه‌ترین فعالیت‌های خود در عرصه موسیقی توضیح داد: طبق برنامه‌ریزی‌هایی که انجام گرفته قرار است در تیرماه سال جاری اولین آلبوم مهدیه رضازاده نوازنده ویولن در قالب یک مجموعه مستقل به آهنگسازی سید بهنام ابطحی در دسترس مخاطبان قرار گیرد که بنده در سمت میکس و مستر آن حضور دارم.

وی افزود: این آلبوم که به نام «پازل من» منتشر خواهد شد، دربرگیرنده هشت قطعه موسیقی بی‌کلام با محوریت ساز ویولن است که فکر می‌کنم با توجه به سلیقه آهنگسازی بهنام ابطحی و نوازندگی خوبی که خانم رضازاده در این آلبوم ارائه کرده‌اند، می‌تواند مورد توجه مخاطبان قرار گیرد. به هر ترتیب آنچه که پیش روی شنونده قرار می‌گیرد متفاوت بودن فضاهای موسیقایی است که علاقه‌مندان موسیقی با آن در آثار بهنام ابطحی مواجهند. شرایطی که گاه حس و حال خشونت و در برخی موارد نیز دربرگیرنده احوالی عاشقانه است.

حسین‌زاده درباره پیشینه فعالیت‌های نوارنده این آلبوم توضیح داد: مهدیه رضازاده از سن ٨ سالگی نواختن ساز ویولن را در مدرسه صداوسیما زیر نظر استاد وحیدی آذر آغاز کرد. این هنرمند برای تکمیل دوره آموزشی ویولن و ویولا از دانش استادانی چون سیاووش ظهیرالدینی، ابراهیم لطفی، تیمورپورتراب و عمادرضا نکویی بهره‌مند شده است. وی با ارکسترهای بسیاری از جمله ارکستر زهی گروه خانه هنرمندان، سالار عقیلی، نغمه باران، فیلارمونیک تهران و صداوسیما همکاری داشته اما طی چندسال اخیر به دلیل مشغله فراوان تمام وقتش را صرف تعلیم و آموزش کرده است.

این آهنگساز و خواننده بیان کرد: بعد از انتشار این آلبوم تصمیم داریم آلبوم دیگری را هم با همراهی خانم رضازاده برای انتشار آماده کنیم که در این آلبوم این بار به عنوان آهنگساز حضور دارم. من علاوه بر این که در این اثر کارهای مربوط به آهنگسازی را انجام داده‌ام. کارهای شخصی دیگری هم دارم که قرار است در آن‌ها به‌عنوان خواننده حضور داشته باشم. کما اینکه در همین چارچوب اولین آهنگم به نام «یادت بیار» را چندی پیش منتشر کردم.

حسین زاده که در کارنامه کاری خود همکاری با هنرمندانی چون نیما وارسته، بنیامین بهادری و حمید عسگری را دارد، درباره فعالیت‌های شخصی خود گفت: من حدود ۱۸ سال است که در این حوزه فعالیت می‌کنم و همواره مایل بودم تجربیاتم در خوانندگی را نیز پشت سر بگذارم. به هر حال آنچه قرار است در کارهایم پیش روی شنوندگان بگذارم تلاش برای ارائه کارهای نو و متفاوتی است که امیدوارم بتوانم به نتیجه خوبی برسم و در عین حال مخاطبان نیز با این کارها ارتباط برقرار کنند.