به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن رفیعی پور صبح سه‌شنبه در بازدید از سایت پرورش میگوی دلوار، مجتمع تولید لارو میگو دشتیاری و واحد تولید غذای آبزیان با تاکید بر حمایت از طرح های شیلاتی اظهار داشت: حمایت از طرح‌های آبزی‌پروری با جدیت دنبال می‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به ظرفیت بسیار خوب شهرستان تنگستان در حوزه آبزی پروری، با حمایت از این صنعت که می‌تواند اشتغال، تولید و ارزآوری قابل توجهی برای کشور داشته باشد، باید بستر مناسب برای ایجاد زنجیره شیلاتی از تولید تا بازار فراهم کنیم.

رفیعی پور بیان داشت: دولت حمایت‌های ویژه‌ای از طرح‌های اقتصاد مقاومتی به خصوص آبزی پروری دارد که انشاءالله در راستای شعار سال که جهش تولید است در این مسیر حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: توسعه صنایع آبزی پروری در این شهرستان در افزایش تولید، اشتغال و ارزآوری تاثیر بسزایی دارد.