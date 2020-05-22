امت های اسلامی برای ازبین بردن غده سرطانی صهیونیست متحد شوند

حجت الاسلام غلامحسن تسخیری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت روز جهانی قدس که همزمان شده با فتح خرمشهر، با اشاره به بیانات مهم امروز رهبر معظم انقلاب درباره قدس گفت: بیانات روشنگرایانه امروز رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز قدس، مطالبات جدی از جامعه، ملت‌ها و دولت‌های اسلامی بود.



مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلا با بیان مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب از ملت‌های اسلامی در این شرایط حساس، افزود: موضوع قدس اولین مطالبه جهان اسلام است که نباید هرگز از میان ملت‌های اسلامی به فراموشی سپرده شود.



حجت الاسلام تسخیری در همین رابطه توضیح داد: اگرچه دشمنان اسلام به بهانه‌های مختلف و به شیوه‌های گوناگون از جمله درگیری بین جامعه و ملت‌های اسلامی برای فرصت دادن به رژیم صهیونیستی استفاده می‌کنند، اما رهبر معظم انقلاب در این بخش از بیانات خود به ملت‌ها و امت اسلامی هشدار دادند که همچنان قدس موضوع اول جهان اسلام می‌باشد.



مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلا در ادامه با یادآوری این مطلب که امروز نیروهای مظلوم فلسطینی و جهاد مقاومت اسلامی در خط مقدم دفاع و مبارزه با جبهه کفر یعنی یعنی رژیم غاصب و آمریکای جنایتکار هستند، تاکید کرد: همه امت اسلامی باید برای از بین بردن این غده سرطانی در جامعه اسلامی بویژه در منطقه متحد شوند.



حجت الاسلام تسخیری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سکوت سازمان و دولت‌های به اصطلاح حامی حقوق بشر گفت: یک غده سرطانی و رژیم وابسته به دولت‌های مستکبر جهان این همه ظلم، فساد، جنایت و خون ریزی می‌کند و کودکان مظلوم را در فلسطین و یمن به قتل می‌رساند اما مدعیان حقوق بشر هیچ گونه عکس العملی از خود نشان نمی‌دهند.



مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلا به بیداری و هوشیاری ملت‌ها تاکید کرد و افزود: قطعاً اگر ملت‌ها آماده دفاع، مبارزه، مقاومت و ایستادگی در برابر خون خواران عالم شوند آن کسی که حکومت جهانی را به دست می‌گیرد، اسلام است.



حجت الاسلام تسخیری در پایان با ابراز امیدواری از اینکه ملت‌ها و دولتهای اسلامی بیدار شوند و یک امت واحده برای رسیدن به حکومت جهانی اسلام تشکیل شود، خاطرنشان کرد: ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی توفیق آن را عنایت کند که به امامت امام زمان (عج) در قدس نماز بخوانیم.