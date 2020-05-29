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۱۰ خرداد ۱۳۹۹، ۰:۴۶

شنبه؛

پیکرپاک شهدای مرزبانی سردشت تشییع می شود

پیکرپاک شهدای مرزبانی سردشت تشییع می شود

ارومیه – پیکر پاک سه شهید مرزبان ناجا در شهرستان مرزی سردشت امروز شنبه با حضور مردم شهیدپرور آذربایجان غربی و جمعی از مقامات کشوری و استانی تشییع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرزبانان هنگ مرزی سردشت حین کنترل پایش نوار مرزی با اشرار مسلح درگیر شدند که در این درگیری مسلحانه، متأسفانه ۳ نفر از مرزبانانمان به نام‌های استوار یکم "تقی بهره ور"، گروهبان یکم "هادی عبدی" و سرباز "علیرضا اسلام دوست" به فیض والای شهادت نائل آمدند.

فرمانده مرزبانی کشور عصر جمعه با حضور در محل شهادت این سه شهید ضمن قرائت فاتحه اعلام کرد: شنبه در ستاد هنگ مرزی سردشت طی مراسمی و با قرائت زیارت عاشورا پیکر شهدا تشییع شده و برای دفن به شهرهای محل سکونت خود اعزام خواهد شد.

شنبه با حضور مقامات نظامی و انتظامی، خانواده‌های شهدا و نیز مردم شهیدپرور آذربایجان غربی تشییع می‌شود.

کد مطلب 4936951

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    نظرات

    • علی ۰۷:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
      0 0
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      مردم ،منظور از اشرار مسلح همان گروهک پژاک است که بدلایلی اسمش قید نشده است!

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