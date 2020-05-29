پیکرپاک شهدای مرزبانی سردشت تشییع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرزبانان هنگ مرزی سردشت حین کنترل پایش نوار مرزی با اشرار مسلح درگیر شدند که در این درگیری مسلحانه، متأسفانه ۳ نفر از مرزبانانمان به نام‌های استوار یکم "تقی بهره ور"، گروهبان یکم "هادی عبدی" و سرباز "علیرضا اسلام دوست" به فیض والای شهادت نائل آمدند.

فرمانده مرزبانی کشور عصر جمعه با حضور در محل شهادت این سه شهید ضمن قرائت فاتحه اعلام کرد: شنبه در ستاد هنگ مرزی سردشت طی مراسمی و با قرائت زیارت عاشورا پیکر شهدا تشییع شده و برای دفن به شهرهای محل سکونت خود اعزام خواهد شد.

شنبه با حضور مقامات نظامی و انتظامی، خانواده‌های شهدا و نیز مردم شهیدپرور آذربایجان غربی تشییع می‌شود.