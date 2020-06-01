  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ۹:۵۲

رئیس کمیته امور اسیران انصارالله:

متجاوزان سعودی در مسیر تبادل اسرا بادولت مستعفی مانع تراشی میکنند

متجاوزان سعودی در مسیر تبادل اسرا بادولت مستعفی مانع تراشی میکنند

رئیس کمیته امور اسیران انصارالله یمن با اشاره به آمادگی این جنبش برای اجرای توافق تبادل اسرا با دولت مستعفی، خاطر نشان کرد که ائتلاف متجاوز سعودی در این مسیر سنگ اندازی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «عبدالقادر المرتضی» رئیس کمیته امور اسیران انصارالله یمن اعلام کرد که انصارالله آماده اجرای توافق به دست آمده در اردن در خصوص تبادل اسیران با دولت مستعفی یمن است.

وی در ادامه افزود: ما آماده ایم تا توافق به دست آمده در اردن در خصوص تبادل اسیران را اجرایی کنیم.

المرتضی خاطر نشان کرد: ائتلاف متجاوز سعودی در مسیر اجرای این توافقنامه سنگ اندازی می کند. تأخیر در اجرای این توافقنامه به دلیل مخالفت ائتلاف متجاوز سعودی با امضای طرح ارائه شده از سوی سازمان ملل و صلیب سرخ بوده است.

وی افزود: ما این طرح را ۲ هفته قبل امضا کردیم.

عبدالقادر المرتضی پیش از این، از آزادی شماری از نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن از اسارت خبر داده بود. وی افزود: ۱۴ اسیر ارتش و کمیته های مردمی یمن از بند اسارت آزاد شده اند.

کد مطلب 4938955
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها