متجاوزان سعودی در مسیر تبادل اسرا بادولت مستعفی مانع تراشی میکنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «عبدالقادر المرتضی» رئیس کمیته امور اسیران انصارالله یمن اعلام کرد که انصارالله آماده اجرای توافق به دست آمده در اردن در خصوص تبادل اسیران با دولت مستعفی یمن است.

وی در ادامه افزود: ما آماده ایم تا توافق به دست آمده در اردن در خصوص تبادل اسیران را اجرایی کنیم.

المرتضی خاطر نشان کرد: ائتلاف متجاوز سعودی در مسیر اجرای این توافقنامه سنگ اندازی می کند. تأخیر در اجرای این توافقنامه به دلیل مخالفت ائتلاف متجاوز سعودی با امضای طرح ارائه شده از سوی سازمان ملل و صلیب سرخ بوده است.

وی افزود: ما این طرح را ۲ هفته قبل امضا کردیم.

عبدالقادر المرتضی پیش از این، از آزادی شماری از نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن از اسارت خبر داده بود. وی افزود: ۱۴ اسیر ارتش و کمیته های مردمی یمن از بند اسارت آزاد شده اند.