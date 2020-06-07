دوحه آماده گفتگوی بدون پیش شرط است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، «علیاء آل ثانی» نماینده قطر در سازمان ملل، در جریان یک نشست اظهار داشت که دوحه از تلاش‌های کویت و امیر این کشور حمایت کرده و آماده اجرای گفتگوهای بدون پیش شرط برای حل بحران خلیج فارس است.

وی در ادامه افزود: قطر نقش محوری در شورای همکاری خلیج فارس ایفا کرده که این مسأله به تقویت امنیت و ثبات منطقه و تأمین انرژی‌های حیاتی در جهان انجامیده است.

علیاء آل ثانی اظهار داشت: بعد از گذشت ۳ سال از آغاز بحران خلیج فارس و اقدامات غیر قانونی علیه قطر، دوحه به دستاوردهای خود و همکاری با طرف‌های خارجی در این مدت افتخار می‌کند.

وی افزود: برخی طرف‌های معلوم الحال در منطقه مانع ایجاد تغییرات و پیشرفت و احترام به حقوق بشر و قوانین می‌شوند.

لازم به ذکر است که روز جمعه گذشته، «شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی» وزیر خارجه قطر در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر گفت که دوحه در سالروز محاصره ظالمانه خود همچنان به مواضعی که دارد پایبند است.

وزیر خارجه قطر ضمن تقدیر از پایداری مردم کشورش در برابر محاصره و دشمنی کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: دوحه از گفتگوی غیر مشروط و مبتنی بر اصل مساوات و احترام به حاکمیت تمامی طرف‌ها حمایت می‌کند. این موضع ما بوده و خواهد بود و هرگز تغییر نخواهد کرد.