ضرر ۶ میلیاردی «شفر» به استقلال/ هر دقیقه ۳۰ میلیون تومان!

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مهلتی که فیفا برای استقلال تعیین کرد و اگر نتواند در تاریخ اعلام شده با شاکی جدید تسویه حساب نماید، به بازیکنی باز می‌گردد که تنها ۲۰۵ دقیقه برای این تیم به میدان رفت و در همان دقایق هم عملکردی ضعیف و غیر قابل دفاع از خود نشان داد.

«بویان نایدنوف» که به منظور تقویت استقلال در نیم فصل دوم لیگ هفدهم با معرفی و اصرار شفر به جمع آبی پوشان پیوست، تنها ۴ بار در لیگ و یکبار در آسیا برای آبی‌ها به میدان رفت که مجموع دقایق حضور وی در این ۵ بازی تنها ۲۰۵ دقیقه بود و عملکرد ضعیف و غیر قابل دفاع او باعث شد تا خود شفر او را در لیست مازاد قرار دهد و شائبه‌های زیادی در خصوص خرید او ایجاد شود.

بویان حالا ۳۵۰ هزار دلار از استقلال طلبکار است و حتی اگر فرض را بر این گذاشت که او تاکنون هیچ پولی از این تیم نگرفته باشد، با قیمت روز دلار آبی‌ها ناچارند چیزی در حدود ۶ میلیارد تومان به بازیکنی بدهند که هیچ ثمری برای آنها نداشته و یک خرید کاملاً پِرت بوده است.

بویان در هفته‌های ۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ لیگ برتر در فصل هفدهم و یکبار در آسیا مقابل الهلال به میدان رفت و مجموع دقایق حضور او در این ۵ بازی ۲۰۶ دقیقه است.

وی در هفته بیست و ششم ۵۳ دقیقه مقابل نفت، در هفته بیست و هفتم ۹۰ دقیقه مقابل سیاه جامگان، در هفته بیست و هشتم ۶۲ دقیقه مقابل گسترش فولاد و در هفته بیست و نهم تنها چند ثانیه مقابل پیکان فرصت بازی پیدا کرد. او در لیگ قهرمانان آسیا هم تنها چند ثانیه مقابل الهلال به میدان رفت.

پیش از پیوستن بویان به استقلال حرف و حدیث‌هایی در خصوص مصدومیت مزمن او به گوش رسید که شفر و مسئولان استقلال این اخبار را در زمان خودش تایید نکردند. اما درست چند روز بعد از پیوستن او به این تیم این‌طور گفته شد که در جریان تمرینات از بارفیکس سقوط کرده و آسیب دیده است!

بویان یک فصل قبل از پیوستنش به استقلال در یک تیم ناشناخته از لیگ مقدونیه عضو بوده و در یک فصل تنها ۴ بار برای تیمش بازی کرده بود و بعد از استقلال هم در هیچ تیم دیگری نتوانست بازی کند.

این آمار نشان می‌دهد بویان به هیچ وجه خرید خوبی برای استقلال نبوده و امروز هم این باشگاه را با یک چالش جدی مواجه کرده است که برای فرار از آن باید از بیت المال هزینه شود.

این بازیکن بی کیفیت مقدونیه ای در زمانی به استقلال پیوست که همانطور که در بالا اشاره کردیم هدایت این تیم بر عهده وینفرد شفر آلمانی و مدیریت باشگاه نیز با سید رضا افتخاری بود.