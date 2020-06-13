آمار دانشگاهها بعد از تجمیع و ادغام طرح ساماندهی آموزش عالی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۲۴۹ هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت حضوری و ویدئو کنفرانس به ریاست محمدعلی کی‌نژاد رئیس هیأت عالی جذب در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه جلسه حسین رحیمی مشاور و نماینده ویژه وزیر علوم در طرح ساماندهی مؤسسات آموزش عالی، با اشاره به دستور اول جلسه «انطباق آمایش آموزش عالی در فراخوان شهریور ۹۹» به ارائه گزارشی از عملکرد وزارت علوم در زمینه اجرای طرح ساماندهی مؤسسات آموزش عالی پرداخت.

وی به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درمورد آمایش آموزش عالی اشاره کرد و گفت: بر این اساس وزارت علوم به منظور ساماندهی واحدهای آموزش عالی، می‌تواند مؤسسات آموزش عالی را تجمیع و ادغام کند؛ به نحوی که پاسخگوی نیازهای منطقه‌ای و منجر به کاهش هزینه‌های سربار و ارتقای کیفی خدمات شود.

مشاور وزیر علوم ادامه داد: ساماندهی رشته‌ها همزمان با طرح مأموریت‌گرایی و متناسب‌سازی رشته‌ها با نیازها که از ملزومات جذب هیأت علمی است، در فاز بعدی برنامه‌ریزی و اجرایی می‌شود.

رحیمی با اشاره به مراحل انجام طرح ساماندهی مؤسسات آموزشی گفت: این طرح در سه فاز منع یا محدودسازی گسترش کمی و اهتمام به ارتقای کیفی، ادغام کمی، تجمیع کیفی و تبدیل تخصصی مؤسسات و پیاده‌سازی طرح‌های هشت گانۀ آمایش آموزش عالی قابل انجام و اجرایی خواهد بود.

رحیمی، عدم ضرورت ادامه فعالیت مؤسسه به صورت مستقل، تعدیل شاخص تعداد دانشجو به یکصد هزار جمعیت استان‌ها در سطح کشور، وضعیت جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شهرها و نواحی مختلف استان، واقع بودن در یک استان و... را به عنوان مهم‌ترین عوامل مؤثر در تجمیع و الحاق نام برد.

مشاور وزیر علوم افزود: آمار دانشگاه‌ها و مؤسسات بعد از تجمیع و ادغام، ۲۹ دانشگاه مستقل و ۴۲ مؤسسه است.

وی گفت: درمورد ساماندهی دانشگاه‌ها تقسیم کار ملی و استانی صورت گرفته که در تعداد کمی از استان‌ها گروه‌های علمی و رشته‌های تحصیلی با مأموریت‌گرایی ترکیب شده و همچنان باید کار سنگینی در این خصوص انجام شود.