نمایش انیمیشن «خورده شده» در سه جشنواره جهانی آنلاین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در روزهایی که اغلب جشنواره‌های بین‌المللی در قالب پلت‌فرم‌های اینترنتی آنلاین برگزار می‌شود، فیلم انیمیشن «خورده شده» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی محسن رضاپور در سه جشنواره جهانی شرکت خواهد کرد.

جشنواره FluXus Animation Film هلند که قرار بود همین روزها افتتاح شود، به خاطر شیوع کرونا در ماه اکتبر برگزار خواهد شد.

«خورده شده» یکی از فیلم‌های منتخب چهاردهمین دوره جشنواره انیمیشن «تورنتو» کانادا با عنوان Annual TAIS! Showcase; Toronto Animated Image Society نیز هست که از ۱۰ جون ۲۰۲۰ برابر با ۲۱ خردادماه به شکل آنلاین آغاز به کار کرده است.

این فیلم ۲ هفته دیگر در جشنواره Supertoon International Animation کرواسی هم به نمایش گذاشته می‌شود.

«خورده شده» پیش از این در چندین جشنواره دیگر نظیر New York International Children's Film Festival و اشتوتگارت که مورد تایید آکادمی اسکار هستند، سیکاف، استاپ‌موشن مونترال و... شرکت کرده است.

داستان انیمیشن کوتاه «خورده شده» در دنیایی رُخ می‌دهد که همه در حالِ خوردن یکدیگر هستند اما در این بین، یکی از موجودات راهی برای بقا پیدا کرده و پس از خورده شدن، درون شکم گرگی به زندگی‌اش ادامه می‌دهد.