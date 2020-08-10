حضور انیمیشن «خورده شده» در جشنواره‌ «آنیبار» کوزوو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، انیمیشن کوتاه «خورده شده» به کارگردانی محسن رضاپور در بخش رقابتی یازدهمین دوره جشنواره انیمیشن «آنیبار» کوزوو به نمایش درمیآید.
«آنیبار» Anibar تنها جشنواره انیمیشن کوزوو و از بزرگترین رویدادهای فرهنگی این کشور است که از ۱۷ تا ۲۳ آگوست ۲۰۲۰ برابر با ۲۷ مرداد تا ۲ شهریور ۹۹ برگزار خواهد شد.
همزمان با برگزاری جشنواره «آنیبار» و در کنار نمایش فیلمهای منتخب، برنامههای مختلفی نظیر کارگاههای تخصصی انیمیشن، سخنرانیها، مباحثات، رویدادهای ویژه، بحث و گفتگو با فیلمسازان و همچنین کنسرت و کمپینگ برگزار خواهد شد.
این جشنواره تلاش میکند فیلمهایی را که از نظر فنی و هنری کیفیت بالایی دارند، به نمایش بگذارد.
«خورده شده» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است و در جیبیاستودیو ساخته شده است.
این انیمیشن کوتاه پیش از این برنده جایزه ویژه هیات داوران یازدهمین جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران شده و در بخش مسابقه دهها جشنواره بینالمللی نظیر New York International Children's Film Festival و اشتوتگارت (که مورد تایید آکادمی اسکار هستند)، سیکاف، استاپموشن مونترال و... به رقابت پرداخته است.
داستان انیمیشن «خورده شده» در دنیایی رُخ میدهد که همه در حالِ خوردن یکدیگر هستند اما در این بین، یکی از موجودات راهی برای بقا پیدا کرده و پس از خورده شدن، درون شکم گرگی به زندگیاش ادامه میدهد ... .
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