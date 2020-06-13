بن بست بزرگ عربستان در یمن/ سناریوهای پیش روی ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ینی شفق، مرکز پژوهش‌های یمن با نام «ابعاد» گزارشی را منتشر کرد که در آن نشان می‌دهد اقدام شورای انتقالی جنوب یمن تحت حمایت امارات در اعلام منطقه خودمختار نشان دهنده شکست عربستان سعودی در یمن است.

در این گزارش آمده است: عربستان در یک بن بست واقعی در یمن به سر می‌برد. شورای انتقالی جنوب یمن به تازگی یک منطقه خودمختار در این ناحیه اعلام کرده و این مسأله بیانگر شکست «خالد بن سلمان» معاون وزیر دفاع عربستان در یمن و حجم تأثیرگذاری امارات بر تصمیمات عربستان است.

در ادامه این گزارش نوشته شده است: عربستان هیچ کنترلی بر مناطق شورای انتقالی جنوب یمن ندارد. این کشور هم چنین بر مناطق تحت کنترل نیروهای حوثی نیز هیچ کنترلی ندارد. مقامات ریاض، «عیدروس الزبیدی» رئیس شورای انتقالی را در ماه می احضار کردند تا از این بحران خارج شوند.

در این گزارش آمده است: شرایط در یمن برای عربستان سعودی سخت و پیچیده شده است. با این وجود، ریاض تلاش می‌کند تا به صورت شکست خورده از یمن خارج نشود. چندین سناریو برای آینده یمن پیش بینی می‌شود. نخست توافق با نیروهای حوثی است اما این مسأله ممکن است باعث شود عربستان به عنوان بازنده جنگ یمن معرفی شود و این برای جایگاه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان خوب نیست.

در این گزارش نوشته شده است: سناریوی دوم اقدام عربستان سعودی در تجزیه یمن از طریق ایجاد قدرت‌های مختلف و بخش‌های کوچک خودمختار در جنوب یمن در برابر حوثی ها است. این بدان معنی است که عربستان سعودی مسئولیت تجزیه یمن را بر عهده گرفته و این مسأله به معنی آن است که ریاض پیامدهای منطقه‌ای و بین المللی تجزیه یمن را بر عهده می‌گیرد.

در ادامه این گزارش آمده است: سناریوی بعدی نیز در حمایت از دولت مستعفی یمن و هم پیمانان داخلی آن نهفته است. البته عربستان سعودی نگرانی‌هایی در خصوص اقدامات علیه منافع خود در یمن نیز دارد و این نگرانی‌ها باعث شده عربستان در یک بن بست بزرگ قرار گرفته و مسأله تضاد منافع برای این کشور به وجود بیاید.