به گزارش خبرگزاری مهر، طاهری جعفری بازرس کل امور ورزش و جوانان سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به انتقادها از انتخاب و قرارداد سرمربی بلژیکی سابق تیم ملی فوتبال بزرگسالان کشورمان اظهار داشت: در نحوه انتخاب و انعقاد قرارداد آقای ویلموتس، ابهاماتی وجود دارد که با صدور ابلاغ بازرسی، موضوع به صورت خارج از نوبت در دست بررسی است.

وی افزود: موضوع انتخاب این سرمربی در حالی که پیشنهادهای دیگری با مبالغ کمتر در شرایط مشابه وجود داشته یکی از موضوعات مورد ابهام است که در حال بررسی و اخذ توضیحات مسئولین مربوط در فدراسیون فوتبال هستیم.