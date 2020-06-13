  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۴:۳۳

یک مقام قضایی خبر داد

سازمان بازرسی قرارداد ویلموتس را ویژه بررسی می‌کند

سازمان بازرسی قرارداد ویلموتس را ویژه بررسی می‌کند

بازرس کل امور ورزش و جوانان سازمان بازرسی کل کشور گفت: در حال بررسی موضوع قرارداد ویلموتس به صورت ویژه هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهری جعفری بازرس کل امور ورزش و جوانان سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به انتقادها از انتخاب و قرارداد سرمربی بلژیکی سابق تیم ملی فوتبال بزرگسالان کشورمان اظهار داشت: در نحوه انتخاب و انعقاد قرارداد آقای ویلموتس، ابهاماتی وجود دارد که با صدور ابلاغ بازرسی، موضوع به صورت خارج از نوبت در دست بررسی است.

وی افزود: موضوع انتخاب این سرمربی در حالی که پیشنهادهای دیگری با مبالغ کمتر در شرایط مشابه وجود داشته یکی از موضوعات مورد ابهام است که در حال بررسی و اخذ توضیحات مسئولین مربوط در فدراسیون فوتبال هستیم.

کد مطلب 4948369

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها