امیدواریم با شکست کرونا روابط ایران و لهستان به حالت عادی بازگردد

به گزارش خبرگزاری مهر، «الژبیتا ویتک» با صدور پیام تبریک خطاب به محمدباقر قالیباف با بیان اینکه در شرایط کرونا باید با روحیه وحدت بین‌المللی به کارمان مشغول باشیم، ابراز امیدواری کرد: با شکست بحران کرونا روابط پارلمانی دو کشور به حالت عادی بازگردد.



متن کامل پیام به شرح زیر است:

جناب آقای محمدباقر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

از طرف پارلمان کشور جمهوری لهستان و اینجانب، مایلم تا به جنابعالی برای موفقیت‌تان در انتخابات مقام ریاست مجلس شورای اسلامی تبریک عرض نمایم. معتقدم تجربه غنی حرفه ایی تان جنابعالی را کاملاً برای این مقام معتبر و پرمسئولیت واجد شرایط نموده است.

در چنین موقعیت دشواری که ما در جدال علیه بیماری همه‌گیر جهانی هستیم، بسیار حائزاهمیت است که با روحیه وحدت بین‌المللی به کارمان مشغول باشیم. با این روحیه مایلم همبستگی کامل مان را با مردم ایران که به شدت درگیر این همه گیری هستند، ابراز نمایم.

به امید آن که ما به زودی قادر باشیم این بحران را شکست دهیم و به روابط عادی پارلمانی خود برگردیم، جناب رئیس مجلس محترم، بهترین آرزوهایم را در سلامتی و موفقیت که برای جنابعالی رضایتمندی به ارمغان خواهد آورد، ارسال می‌نمایم.

جناب رئیس مجلس محترم، خواهشمندم احترامات فائقه مرا پذیرا باشید.