عملیات اجرایی اتصال ایلام به شبکه ریلی کشور آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر روز سه شنبه در نشست هماهنگی ویدیو کنفرانس از افتتاح و کلنگ زنی پروژه‌های راه و شهرسازی استان با حضور رئیس جمهور خبر داد و افزود: صبح روز پنجشنبه ۲۹ خرداد ماه بصورت ویدئو کنفرانس با حضور دکتر حسن روحانی رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی مراسم افتتاح هفت پروژه در مجموع با سرمایه گذاری بیش از ۲۹ هزار میلیارد ریال و همچنین آغاز به کار سه پروژه کلان در استان با اعتباری بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد ریال انجام می‌شود.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به این طرح‌ها در حوزه راه و مسکن خاطر نشان کرد: رونمایی از آزاد راه پل زال، مورموری، دهلران، چیلات به طول ۱۲۶ کیلومتر با سرمایه گذاری ۳۳ هزار میلیارد ریال و آغاز عملیات اجرایی اتصال ایلام به شبکه ریلی کشور به ارزش یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از مهمترین برنامه‌های این مراسم است‌.

وی در ادامه از افتتاح ۲۳۰ کیلومتر بزرگراه، راه اصلی، فرعی و روستایی با اعتبار چهار هزار و ۲۹۸ میلیارد ریال، تکمیل پروژه‌های در دست اقدام شامل ۴۷۰ کیلومتر بزرگراه، راه اصلی، فرعی و روستایی به ارزش ۲۱ هزار میلیارد ریال نام برد و افزود: افتتاح هفت هزار و ۹۰۰ متر مربع از ساختمان‌های دولتی و عمومی با اعتبار ۲۸۰ میلیارد ریال، تکمیل پروژه‌های در دست اقدام شامل ۴۸ هزار متر مربع از ساختمان‌های دولتی و عمومی به ارزش یک هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال، افتتاح یک هزار و ۳۰۰ واحد مسکن مهر در شهرستان‌های ایلام، دهلران و آبدانان با اعتبار ۸۷۰ میلیارد ریال، آغاز عملیات اجرایی احداث ۹ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن به ارزش ۴۶ هزار میلیارد ریال از جمله پروژه‌هایی هستند که در این نشست به بهره برداری رسیده یا کلنگ زنی می‌شوند.