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۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۳۳

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور خبر داد:

مشارکت ۱۵۰۰ میلیاردی خیران در مدرسه سازی

مشارکت ۱۵۰۰ میلیاردی خیران در مدرسه سازی

کرمان - معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: سال گذشته هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق خیران در اختیار سازمان نوسازی مدارس کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهراله رخشانی مهر شنبه شب در آئین انعقاد تفاهمنامه احداث ۱۲۰ مدرسه در استان کرمان اظهار کرد: سال گذشته ۴۸ میلیارد تومان برای استاندارسازی مدارس در کرمان اختصاص داده شد.

وی با اشاره به اینکه پروژه ملی رها شده و نیمه تمام در سطح کشور نداریم، افزود: تمامی این طرح‌ها در حال اجرا هستند و به زودی به بهره برداری می رسند.

معاون وزیر آموزش و پرورش از اجرای طرح مکان یابی مدارس در دو استان کشور به صورت پایلوت خبر داد و گفت: این طرح بر اساس تحولات ۵۰ سال آینده در حال اجراست.

وی به نقش مؤثر خیران مدرسه ساز اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰ هزار خیر مدرسه ساز در کشور حضور دارند.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور یادآور شد: سال گذشته هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق خیران در اختیار سازمان قرار گرفت.

وی با اشاره به اجرای طرح آجر به آجر گفت: هدف از اجرای این طرح مشارکت اقشار مختلف جامعه در مدرسه سازی است.

در این آئین تفاهمنامه ساخت ۱۲۰ مدرسه با ۷۲۰ کلاس امضا شد.

کد مطلب 4954156

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