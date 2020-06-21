مشارکت ۱۵۰۰ میلیاردی خیران در مدرسه سازی

به گزارش خبرنگار مهر، مهراله رخشانی مهر شنبه شب در آئین انعقاد تفاهمنامه احداث ۱۲۰ مدرسه در استان کرمان اظهار کرد: سال گذشته ۴۸ میلیارد تومان برای استاندارسازی مدارس در کرمان اختصاص داده شد.

وی با اشاره به اینکه پروژه ملی رها شده و نیمه تمام در سطح کشور نداریم، افزود: تمامی این طرح‌ها در حال اجرا هستند و به زودی به بهره برداری می رسند.

معاون وزیر آموزش و پرورش از اجرای طرح مکان یابی مدارس در دو استان کشور به صورت پایلوت خبر داد و گفت: این طرح بر اساس تحولات ۵۰ سال آینده در حال اجراست.

وی به نقش مؤثر خیران مدرسه ساز اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰ هزار خیر مدرسه ساز در کشور حضور دارند.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور یادآور شد: سال گذشته هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق خیران در اختیار سازمان قرار گرفت.

وی با اشاره به اجرای طرح آجر به آجر گفت: هدف از اجرای این طرح مشارکت اقشار مختلف جامعه در مدرسه سازی است.

در این آئین تفاهمنامه ساخت ۱۲۰ مدرسه با ۷۲۰ کلاس امضا شد.