به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان همدان با بیان اینکه باید از ظرفیت خوب رسانه‌ها، ائمه جماعات و سازمان‌های مردم نهاد در راستای فرهنگ سازی و اصلاح الگوی مصرف استفاده شود، گفت: باید اصلاح الگوی مصرف به یک حرکت اجتماعی و عمومی در جامعه تبدیل شود.

وی با بیان اینکه باید محور توجه مدیران دستگاه‌های متولی، اجتماعی کردن اصلاح‌الگوی مصرف باشد، گفت: برای اجتماعی کردن باید فرهنگ سازی شود و برای فرهنگ سازی نیز به آموزش‌های مستمر نیاز داریم.

ظرفیت‌های استان همدان برای فرهنگ‌سازی و آموزش در حوزه اصلاح الگوی مصرف به کار گرفته شود شاهرخی با تاکید بر اینکه باید تمام ظرفیت‌های استان همدان برای فرهنگ‌سازی و آموزش در حوزه اصلاح الگوی مصرف به کار گرفته شود، گفت: آموزش و پرورش و انجمن اولیا و مربیان از ظرفیت‌های گسترده و فراگیر در راستای اصلاح الگوی مصرف است.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم از ظرفیت‌های استان همدان در راستای اجتماعی کردن اصلاح الگوی مصرف بهره ببریم نیاز به یک برنامه علمی، مدون و منسجم داریم.

نماینده ولی فقیه در استان همدان نیز با بیان اینکه در نهادها و دستگاه‌های اجرایی، اقدامات مهم و تأثیرگذاری در زمینه اصلاح الگوی مصرف انجام گرفته است، گفت: تولید محتوای علمی و اقناع مردم در زمینه اصلاح الگوی مصرف و اطلاع‌رسانی آن کارساز خواهد بود.

آیت الله حبیب الله شعبانی عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید راه‌کارهای فرهنگ‌سازی اختصاصی را به شورای فرهنگ عمومی ارائه کنند چراکه راه اصلاح الگوی مصرف، فرهنگ‌سازی و تدوین یک برنامه عملیاتی همگانی است.

وی با یادآوری اینکه مجتمع فرهنگی تربیت کودک به صورت غیر رسمی کار خود را آغاز کرده است و امیدواریم با فراهم شدن شرایط در دهه کرامت شاهد افتتاح رسمی آن نیز باشیم به نزدیک بودن دهه کرامت و هفته عفاف و حجاب اشاره و عنوان کرد: متولیان امر در این زمینه باید توجه بیشتری داشته باشند چرا که امروز عفاف و حجاب نیازمند توجه فرهنگی است و به جای رفتارهای سلبی که باید به ندرت اتفاق بیفتد باید به سمت اقدامات ایجابی برویم.

می‌توان با ارائه مطالب و محتوای مناسب به صورت علمی و آماری در جهت اقناع سازی مردم و جامعه برای صرفه جویی اقدام کرد امام جمعه همدان با بیان اینکه در هفته صرفه جویی باید توجه بیشتری برای حل مشکلات مربوط به زیر ساخت‌ها در کشور داشته باشم، مطرح کرد: برخی از مشکلات به سادگی قابل اصلاح نیست، اما می‌توان با ارائه مطالب و محتوای مناسب به صورت علمی و آماری در جهت اقناع سازی مردم و جامعه برای صرفه جویی اقدام کرد.

وی افزود: در این راستا می‌توان از ظرفیت رسانه‌ها، شهرداری، ائمه جمعه و امور مساجد استفاده و با در اختیار قرار دادن محتوای مناسب و توضیح آن توسط این افراد، فرهنگ استفاده صحیح را در جامعه تبیین کرد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان خواستار مدیریت مصرف در ادارات شد و گفت: مصرف بیت المال دارای دو جنبه است، یکی انرژی که مصرف می‌شود و یکی هزینه‌ای که برای آن پرداخت می‌شود، که هر دو آنها جز بیت‌المال مسلمین است.

وی با بیان اینکه برخی از اساتید ما حتی در روشن کردن یک لامپ هم حساس بودند، تاکید کرد: مسئله مصرف انرژی یکی از موضوعاتی است که باید نسبت به آن توجه ویژه ای صورت گیرد.

آیت الله شعبانی تمرکز بر فرهنگ سازی در جلسات شورای فرهنگ عمومی را ضروری دانست و گفت: اگر در جلسات شورا تنها گزارش ارائه شود فرصت از دست خواهد رفت لذا بهتر است هر نهادی که به جلسه دعوت می‌شود با مطالعه مشکلات موجود بر ارائه راهکارها متمرکز شوند و جلسه به سمت فرهنگی حرکت کند.