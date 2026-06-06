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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

اصلاح الگوی مصرف انرژی نیازمند کار فرهنگی و تولید محتوای اثرگذار است

اصلاح الگوی مصرف انرژی نیازمند کار فرهنگی و تولید محتوای اثرگذار است

سنندج- سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان با تأکید بر لزوم تغییر رفتار مصرفی در جامعه گفت: اصلاح الگوی مصرف انرژی بدون کار فرهنگی و تولید محتوا نتیجه پایداری نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرکوت نجفی بعدازظهر شنبه در جلسه کارگروه فرهنگی مدیریت شبکه محله‌محور با اشاره به اینکه اصلاح رفتارهای مصرفی نیازمند برنامه‌ریزی فرهنگی است، اظهار کرد: تجربه نشان داده تغییر در الگوی مصرف تنها با دستور و بخشنامه محقق نمی‌شود و باید از مسیر آموزش و آگاهی‌بخشی دنبال شود.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت پویش‌ها و فعالیت‌های اجتماعی می‌تواند در اصلاح الگوی مصرف مؤثر باشد، افزود: مشارکت مردم در این زمینه زمانی افزایش می‌یابد که پیام صرفه‌جویی به شکل درست و جذاب منتقل شود.

نجفی تولید محتوای مناسب و هدفمند را یکی از ابزارهای اصلی در این مسیر دانست و گفت: برای اثرگذاری بیشتر باید از ظرفیت هنرمندان و فعالان رسانه‌ای بهره گرفت.

وی همچنین با اشاره به اهمیت ارزیابی اقدامات انجام‌شده خاطرنشان کرد: لازم است میزان تأثیر برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی در کاهش مصرف انرژی به‌صورت دقیق بررسی شود.

سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان در پایان با اشاره به سیاست‌های ملی در حوزه انرژی تصریح کرد: توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه در دستگاه‌های اجرایی از برنامه‌های مورد تأکید دولت است.

کد مطلب 6852035

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