به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران پس از ارائه گزارش دبیر شورایاری منطقه ۲ در صحن علنی شورا گفت: شورای شهر در بودجه سال ۹۹ مصوب کرد که برای حل مشکلات محلات، پروژه‌های کوچک مقیاس محلی تعریف شود که این اقدام جز دستاوردهای شورای پنجم است تا برای اولین بار تمرکز بر حل مشکلات با تعریف پروژه‌های کوچک مقیاس داشته باشد.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بنا بود تا آخر خرداد ماه امسال فهرست پروژه‌های کوچک مقیاس تعریف شده و این فهرست باید به امضا شورایاران محلات برسد و به شورا شهر ارائه شود. گفت: برخی مناطق این کار را انجام داده‌اند اما متأسفانه در منطقه ۲ هنوز فهرست پروژه‌های کوچک مقیاس به دست ما نرسیده است؛ پروژه‌هایی که باید تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

فراهانی در پایان گفت: اگر پروژه‌های سرمایه گذاری با مشارکت مردم تعریف شود دغدغه مالی هم نخواهیم داشت و خواهش من از شهردار منطقه ۲ این است که هر چه سریع‌تر فهرست پروژه‌های کوچک مقیاس را به دست ما برساند.