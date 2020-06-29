جزئیات بازگرداندن یکی از مفسدان اقتصادی به کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم مجتبایی جانشین رئیس پلیس بین‌الملل ناجا در گفت و گو با شبکه خبر با اشاره به جزئیاتی از بازگرداندن یکی از مفسدان اقتصادی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کشور اظهار کرد: پیگیری‌های همکارانم در یک کار منسجم با دستگاه قضائی سبب شد این متهم که حدود چهار سال به اتهام کلاهبرداری و خیانت تحت تعقیب بود به کشور برگردانده شود.

وی افزود: طی چهار سال گذشته این متهم حدود ۵ الی ۶ کشور را برای سکونت و تغییر جای خود در نظر گرفته بود و در ردیابی‌های پلیس بین‌الملل تحت تعقیب بود.

جانشین رئیس پلیس بین‌الملل ناجا گفت: با هماهنگی پلیس بین‌الملل کشوری که این متهم در آن پناه گرفته بود توانستیم او را به کشور برگردانیم.

وی افزود: حدود ۱۲۰ میلیون درهم (معادل ۶۰۰ میلیارد تومان) مبلغ کلاهبرداری این فرد بوده است که از یکی از شرکت‌های دولتی این عمل مجرمانه را مرتکب شده است.

سردار مجتبایی در پایان گفت: استرداد مجرمان کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است اما خوشبختانه با تلاش، ردیابی، رصد اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی استرداد این متهم انجام شد.